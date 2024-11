Opinioni e recensioni degli studenti LABA Brescia

LABA Brescia è una realtà che fa parte del comparto universitario come Istituto di Alta Formazione Artistica e che rilascia diplomi riconosciuti dal Ministero dell’Università della Ricerca e forma professionisti dell’industria creativa grazie alla qualità della sua progettazione didattica e formativa, puntando sulla competenza specifica e sull’alta professionalità degli insegnanti. I commenti e le recensioni degli studenti e degli ex studenti possono sicuramente aiutare a comprendere se può essere una scuola adatta alle tue esigenze e necessità: scopriamo quindi se è consigliato, o meno, iscriversi a LABA Brescia.

In questa guida:

LABA Brescia: le opinioni degli studenti

Le opinioni su LABA Brescia sono in gran parte positive sia tra le recensioni recenti e quelle più vecchie, visto che l’ateneo è nato nel 1999 come Accademia di Belle Arti e da oltre vent’anni ha dato modo a 4mila persone di diplomarsi. C’è chi fa i complimenti per l’organizzazione dei corsi: “L’ateneo si distingue come una delle principali istituzioni accademiche nel panorama educativo nazionale. Si trova in una vivace città universitaria, mette a disposizione una ampia scelta di programmi di studio e possibilità di ricerca che attirano studenti da tutto il mondo“, “Buona scuola. Sono all’ultimo anno di Design, credo che io corsi siano ben strutturati e che ci sia una buona spazialità sulle diverse tematiche“.

Numerosi complimenti anche in merito agli sbocchi lavorativi: “Scuola ben organizzata che rende possibile la realizzazione di progetti istruttivi. La struttura assicura corsi accademici interessanti e collabora con professori esperti”, “Si tratta di una buona università, che mette a disposizione molti corsi traversali alla materia di riferimento, utile ad approfondire tematiche non comunemente trattate, lasciando un bagaglio culturale più ampio”.

Recensioni di LABA Brescia: le domande più comuni

Tra le domande più gettonate di chi vuole iscriversi a LABA Brescia troviamo “Quanto costa LABA Brescia?”: i costi variano da un minimo di 4.500 euro a un massimo di circa 7.200 euro. Al momento dell’iscrizione il neo immatricolato deve versare la tassa regionale per il DSU – Diritto allo Studio Universitario. Per avere degli sconti ci sono a disposizione degli studenti delle borse di studio che sono erogate dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli.

Un’altra domanda gettonata in Rete riguarda “Come essere ammessi all’Accademia di Belle Arti di Brescia?“: non è previsto alcun un test di ammissione per la LABA Brescia, ma la scuola organizza dei colloqui di orientamento in maniera tale che i nuovi iscritti possano identificare il corso più adatto alle loro esigenze. Durante il colloquio c’è anche modo di visitare anche la sede e i laboratori. Trovi comunque tutte le risposte complete nella nostra guida generale su LABA Brescia.

LABA Brescia: le opinioni negative

Purtroppo sul web non si sono solo commenti positivi, ma anche recensioni negative per LABA Brescia. Se prima vi abbiamo detto che ci sono molte opinioni buone in merito all’organizzazione, dobbiamo ammettere che ci sono altrettante opinioni negative in merito, seppure con semplice riserva: “Problematiche risolvibili nella gestione dell’orario dei corsi e nella disposizione degli esami”.

Dobbiamo ammettere però che spesso quello dell’organizzazione è un problema che viene riscontrato in generale in quasi tutte le università italiane, ma molto probabilmente perché possono esserci degli episodi singoli di problemi non risolti da parte della segreteria. Inoltre spesso sulle recensioni di LABA Brescia c’è chi lascia commenti anche da altre Accademie delle Belle Arti di altre città, quindi non è sempre attendibile. Senza dimenticare che poi LABA Brescia non ha una sola sede, ma ben quattro di cui tre proprio a Brescia (oltre a quella principale ce n’è una dedicata alla produzione ed un’altra dedicata alla ricerca e allo sviluppo) ed una a Rovereto, perciò spesso non è chiaro i vari commenti a quale sede facciano riferimento nello specifico.

Infine c’è chi si lamenta dei costi un po’ troppo alti, ma come vi abbiamo già spiegato in precedenza l’ateneo mette a disposizione delle borse di studio agli studenti che hanno bisogno di un sostegno economico maggiore per proseguire e per terminare gli studi.

LABA Brescia: la nostra valutazione complessiva

Nel complesso la nostra valutazione su LABA Brescia è buona, in quanto guarda da sempre ad un futuro consapevole in cui cultura, qualità della formazione e attenzione per le nuove tecnologie sono le risorse primarie per tutti gli iscritti.

Inoltre con la riforma della legge n° 508 del 21 Dicembre 1999, questa scuola è stata inserita nel comparto universitario come Istituti di Alta Formazione Artistica e ciò significa che è allineata ai sistemi formativi universitari e agli standard europei. I diplomi di primo e di secondo livello, rilasciati dalla scuola, hanno valore legale e sono riconosciuti dal Ministero dell’Università della Ricerca.

La nostra guida sulle recensioni LABA Brescia finisce qui; per ulteriori approfondimenti puoi compilare il form che trovi in fondo alla pagina e riceverai in breve tempo una consulenza senza impegno e senza costi dai nostri esperti.