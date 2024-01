La moda ed il design sono una emozione che prende vita dal talento e dalle capacità di chi la crea. Si tratta di due settori che, uniti ad una solida formazione, possono portare alla propria realizzazione lavorativa nel mondo del fashion design. Per molti ragazzi, studiare a Milano è un grande sogno ed una possibilità imperdibile per dare una spinta al proprio futuro.

Attraverso una preparazione moderna, esistono Università, Accademie e Scuole di Moda e Design a Milano che mettono a disposizione degli iscritti un percorso di studi completo e multidisciplinare che permette di acquisire competenze specifiche.

Corsi di Moda e Design a Milano: l’offerta formativa complessiva

Non è un caso che a Milano l’offerta formativa che riguarda corsi di Moda e Design sia ampia, visto che si tratta di una città stimolante per gli studenti, sotto diversi punti di vista. La presenza del Quadrilatero della Moda è il motivo principale per cui si ritiene che il capoluogo lombardo sia capitale della moda, perché è la zona meneghina ricca di negozi e boutique degli stilisti nazionali e internazionali più noti. Vediamo insieme allora quali sono i corsi disponibili.

Università di Moda e Design a Milano

Università di Moda e Design a Milano non ce ne sono tante, in realtà solo una e stiamo parlando del Politecnico di Milano. Il Politecnico di Milano, generalmente chiamato anche con il nome di PoliMi, è una delle più importanti università statali italiane con un grande numero di iscritti, che varia da 30.000 a 59.999 studenti. Fondato nel 1863, l’ateneo ha una lunga storia di eccellenza accademica e contributi importanti nel campo dell’ingegneria, del design, dell’architettura e della matematica.

L’università di Design a Milano si concentra sul design industriale, sul design del prodotto, sul design della comunicazione, sul design degli interni e su altre discipline connesse al mondo del design: tutti questi corsi hanno docenti altamente qualificati e da ricercatori di fama internazionale.

Accademie di Moda a Milano

Le accademie di Moda e Design a Milano invece sono 8: NABA, IED, Accademia della Moda, Accademia del Lusso, Marangoni, Accademia Costume e Moda).

La NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è la più grande tra le Accademie di Belle Arti in Italia riconosciute dal sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e dal MIUR. In questa struttura i corsi hanno uno sguardo rivolto al futuro: gli iscritti non devono solo apprendere, ma anche produrre, sperimentare, acquisendo un’autonomia progettuale.

Lo IED è un network di alta formazione in ambito creativo: i corsi erogati coprono diverse aree formative come ad esempio animazione e game design, arte, comunicazione, moda e videografica. Presso lo IED, i corsi di laurea triennale sono attualmente ben 68.

L’Accademia della Moda (IUAD) è l’unico ente privato di formazione del Sud Italia riconosciuto dal MIUR per i corsi triennali in Fashion Design, Interior Design, Communication Design e Cinema & ADV.

L’Accademia del Lusso è una scuola di formazione incentrata sulla moda e sul lusso, come suggerisce il nome. Le aree didattiche attualmente attive all’Accademia del Lusso sono: Fashion Design, Fashion Styling & Communication e Fashion Brand Management.

L’Istituto Marangoni è invece una accademia con una storia che dura da più di 80 anni. Inizialmente i corsi dell’Istituto Marangoni erano incentrati sulla moda, poi nel tempo le aree di studio si sono ampliate con Moda, Arte, Design, Fragranze e Cosmetica.

L’Accademia di Belle Arti di Brera Milano, conosciuta anche come ABA Brera, è un’importante realtà accademica nel campo delle arti visive. Ha una lunga storia di eccellenza nell’educazione artistica e si distingue tra le Accademie di Belle Arti italiane per la sua reputazione internazionale.

L’ACME Milano è una accademia che intende a formare professionisti in campo artistico e nel settore della comunicazione. I corsi dell’ACME Milano sono caratterizzati dalla forte presenza di laboratori sperimentali e corsi teorici/critici che approfondiscono la storia e la teoria dell’arte, della televisione, del cinema, con un approfondimento su ambiti come quelli della sociologia, l’economia, l’estetica, la storia e la filosofia delle arti.

Infine l’Accademia Costume&Moda è un istituto AFAM che si occupa di formare professionisti nel campo della moda, del costume, della comunicazione e del management. Le aree didattiche in cui si articolano i corsi sono Moda, Costume, Comunicazione e Management.

Scuole di Moda e Design a Milano

Le altre scuole di Moda e Design a Milano sono due: la IFDA Academy e la Domus Academy.

La IFDA Academy è l’Accademia di moda post-diploma e post-laurea leader nel nostro Paese che attraverso Corsi e Master Certificati e Legalmente Riconosciuti a livello internazionale nel settore della moda, permette ad ogni allievo di costruire la propria carriera lavorativo in questa area professionale.

La Domus Academy è una delle migliori postgraduate design school al mondo: una struttura che aiuta i designer del futuro nel progettare il cambiamento. Si tratta di una scuiola all’avanguardia nella ricerca nei campi del design, un ambiente aperto e interdisciplinare in cui far nascere progetti innovativi con le più importanti aziende.

Migliore Accademia di Moda e Design a Milano

Qual è la migliore Accademia di Moda e Design a Milano? Visto che ce ne sono tante è difficile decretare quale possa essere quella migliore, anche perché molto dipende dai servizi messi a disposizione da ogni singola struttura. La scelta è sempre soggettiva, quindi una realtà potrebbe essere migliore per uno studente piuttosto di un altro.

I criteri per giudicare queste strutture sono diverse, infatti è necessario leggere le recensioni di studenti ed ex studenti, valutare l’offerta formativa, inoltre capire qual è la sede più vicina alla propria abitazione per evitare troppi spostamenti.

Ricordiamo però che secondo il QS World University Rankings – una delle più autorevoli classifiche mondiali per quanto riguarda il mondo accademico – NABA è la prima Accademia di Belle Arti italiana e, inoltre, rientra nella Top 100 delle università mondiali per il settore Art & Design.

Invece l’Accademia Costume&Moda è stata citata dal The Best Fashion Schools in the World 2019 di Business of Fashion tra le 3 migliori scuole di moda al mondo per i corsi triennali e per il master dell’Accademia Costume&Moda in Fashion Design. Inoltre questa realtà vanta anche il primato di essere l’unica scuola di moda italiana ad aver vinto 3 edizioni del famoso premio LVMH Graduate Prize.

Studiare Moda e Design a Milano: i costi

Per quanto riguarda i costi per studiare Moda e Design a Milano, le rette cambiano in base al corso scelto ed inoltre ci sono sconti grazie a borse di studio ed agevolazioni:

NABA : da un minimo di 7.860 euro a un massimo di 19.500 euro per quanto riguarda i corsi di laurea triennale; per la magistrale il costo minimo è di 9.600 euro, il massimo 19.500 euro per i cittadini europei ed EFTA; per i master la retta di frequenza è fissa e ammonta a 16.900 euro

: da un minimo di 7.860 euro a un massimo di 19.500 euro per quanto riguarda i corsi di laurea triennale; per la magistrale il costo minimo è di 9.600 euro, il massimo 19.500 euro per i cittadini europei ed EFTA; per i master la retta di frequenza è fissa e ammonta a 16.900 euro IED : le rette di frequenza variano dai 6.700 euro ai 16.400 euro a seconda del reddito; per i master il costo totale varia dai 9.800 euro ai 20.100 euro

: le rette di frequenza variano dai 6.700 euro ai 16.400 euro a seconda del reddito; per i master il costo totale varia dai 9.800 euro ai 20.100 euro ACCADEMIA DELLA MODA : 650 euro di contributo annuale e un contributo didattico di circa 7.000 euro all’anno per i corsi triennali; 650 euro e una retta di circa 3.850 euro all’anno per i corsi magistrali

: 650 euro di contributo annuale e un contributo didattico di circa 7.000 euro all’anno per i corsi triennali; 650 euro e una retta di circa 3.850 euro all’anno per i corsi magistrali ACCADEMIA DEL LUSSO : la retta annuale dei corsi triennali ammonta a circa 15mila euro

: la retta annuale dei corsi triennali ammonta a circa 15mila euro ISTITUTO MARANGONI : la retta ammonta a circa 16mila euro; per i master le cifre si aggirano tra i 20 e i 30mila euro

: la retta ammonta a circa 16mila euro; per i master le cifre si aggirano tra i 20 e i 30mila euro ACME MILANO : retta annuale di circa 5 mila euro

: retta annuale di circa 5 mila euro ACCADEMIA COSTUME MODA: i costi dei corsi di primo livello si aggirano intorno ai 12 mila euro all’anno; per i corsi di secondo livello invece è di 13 mila euro all’anno; per i master parliamo di circa 17 mila euro

Minori i costi delle pubbliche Polimi e Aba Brera: nel primo caso varia tra i 165 ed i 3900 euro, mentre nel secondo da un minimo di 200 ad un massimo di 400 euro.