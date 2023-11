Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: chiuse domande accreditamento università, prossima scadenza posticipata

Il panorama della formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado si sta preparando a un nuovo ciclo, con percorsi accademici di 60 e 30 Crediti Formativi Universitari (CFU) finalizzati all’abilitazione nelle classi di concorso. Dopo quasi dieci anni, le università stanno richiedendo l’accreditamento per avviare questo ciclo di formazione.

La procedura di accreditamento segue fasi ben definite. Inizialmente, entro 10 giorni dalla richiesta, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) verifica l’ammissibilità delle istituzioni in base ai requisiti stabiliti. Le Linee guida prevedono che il parere dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) tenga conto anche dell’opinione dei Nuclei di valutazione delle istituzioni proponenti. Questa fase deve concludersi entro il 20 novembre, secondo il termine inizialmente previsto, ma che è stato differito al 22 novembre.

Successivamente, entro 40 giorni dalla richiesta, l’ANVUR emette un parere motivato sull’idoneità dei centri multidisciplinari. Il decreto di accreditamento viene adottato entro 10 giorni dal parere dell’ANVUR. Una volta ottenuto l’accreditamento, le istituzioni sono autorizzate ad attivare e organizzare i corsi di studio.

L’ANVUR ha esteso il termine del 20 novembre al 22 novembre, con l’auspicio che le istituzioni abbiano già informato i loro Nuclei dei contenuti della nota ministeriale. “Con l’auspicio che le istituzioni abbiano già informato il proprio Nucleo dei contenuti della suddetta nota ministeriale, l’ANVUR ritiene opportuno estendere al 22 novembre 2023 il termine entro il quale dovrà essere caricato in piattaforma il parere del Nucleo di Valutazione. La piattaforma consentirà a ciascun Nucleo di prendere visione delle proposte chiuse dall’ateneo e, conseguentemente, esprimere il proprio parere direttamente in una sezione dedicata della piattaforma. La visualizzazione delle istanze presentate e chiuse da parte delle Istituzioni sarà resa disponibile a ogni Nucleo a decorrere dal 31 ottobre p.v. La sezione della piattaforma telematica in cui il Nucleo dovrà esprimere il proprio parere sarà attiva dal 7 novembre p.v.

Tuttavia, nonostante la fase di valutazione, mancano alcuni decreti ministeriali cruciali per definire il quadro completo. Non sono stati ancora pubblicati i decreti ministeriali per determinare il fabbisogno triennale, le modalità di gestione delle richieste in eccesso rispetto alla capacità di erogare corsi di qualità e il decreto per la nomina dei tutor, che richiede anche l’informativa al Ministero e il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI).

Nel frattempo, gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno avvisando le scuole che dovranno accogliere i tirocinanti, pur restando in attesa dei necessari decreti ministeriali per procedere con le fasi successive del processo di formazione degli insegnanti.