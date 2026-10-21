Concerti Pinguini Tattici Nucleari 2026: date, biglietti e scaletta del mini tour

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato quattro concerti speciali nei club italiani, previsti tra il 18 e il 25 novembre 2026. La scelta di tornare in locali di piccole dimensioni rappresenta un passaggio simbolico: dopo aver riempito gli stadi negli ultimi anni, la band ha deciso di riportare la propria musica in spazi più intimi, quelli che hanno segnato gli esordi.

Il mini tour arriva a pochi giorni dall’uscita di Replay, il sesto album del gruppo in programma per il 4 dicembre 2026, e anticipa il ritorno negli stadi previsto per l’estate del 2027. Riccardo Zanotti ha spiegato che l’obiettivo è “risuonare” in alcuni dei luoghi più significativi della storia della band, creando un ponte tra passato e futuro coerente con il concept del nuovo disco.

Il mini tour si apre martedì 18 novembre 2026 al Monk di Roma. La band prosegue il giorno successivo, mercoledì 19 novembre, al Covo Club di Bologna, locale che occupa un posto speciale nella storia del gruppo: proprio lì i Pinguini Tattici Nucleari conquistarono il primo tutto esaurito circa nove anni fa.

Il 24 novembre la band sale sul palco dello Spazio 211 di Torino, mentre il mini tour si chiude martedì 25 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Sono quattro venue di piccole dimensioni, lontane dagli stadi che il gruppo ha riempito negli ultimi anni, scelte per ricreare l’atmosfera intima dei primi concerti e permettere un contatto più diretto con il pubblico.

I biglietti e i prezzi: prevendite dal 19 ottobre

Le prevendite per le quattro date nei club hanno preso il via lunedì 19 ottobre 2026. Il prezzo indicativo si attesta intorno ai 32 euro per il posto unico in piedi, con inizio degli spettacoli fissato alle ore 21.

È previsto un limite di acquisto di massimo quattro biglietti per cliente, e il costo non comprende le eventuali commissioni di servizio applicate dalle piattaforme di vendita.

Per procedere all’acquisto è consigliabile verificare la disponibilità sui canali ufficiali, tra cui il sito di Magellano Concerti e i profili social della band, oltre ai principali circuiti di ticketing. La disponibilità può variare rapidamente, quindi è opportuno controllare con attenzione prima di completare la transazione.

La possibile scaletta: un’ora tra classici e rarità

I Pinguini Tattici Nucleari non hanno ancora diffuso la scaletta ufficiale delle quattro serate nei club. Ogni concerto durerà circa un’ora e includerà almeno un brano da ogni album pubblicato dal 2020 a oggi.

La band ha annunciato che sul palco torneranno anche canzoni che mancano dai live da diversi anni. Si tratta di un set pensato appositamente per queste quattro date, diverso da quello proposto negli stadi. La lista definitiva dei brani sarà svelata soltanto all’inizio del tour.

Una possibile scaletta potrebbe però includere:

Hello World

Giovani Wannabe

Ringo Starr

Romantico ma muori

Hold On

Ricordi

La storia infinita

Amaro

Bottiglie vuote

Alieni

Interludio AI #1

Bergamo

Scrivile scemo

Antartide

Coca Zero

Interludio AI #2

Lake Washington Boulevard

Piccola volpe

Islanda

Medley: Burnout / Tetris / Bagatelle / Your Dog / Scooby Doo

Interludio AI #3

Dentista Croazia

Medley: Verdura / La banalità del mare / Giulia

Ridere

Interludio #4 Giulia Tramontano

Migliore

Rubami la notte

Pastello Bianco

L’ultimo album Replay esce il 4 dicembre

Il 4 dicembre 2026 arriva Replay, sesto album in studio dei Pinguini Tattici Nucleari pubblicato da Epic/Sony Music Italy. Il disco è stato anticipato dal singolo Sorry Scusa Lo Siento, uscito il 15 maggio 2026 e rimasto in classifica per oltre venti settimane consecutive, conquistando più volte la vetta della classifica EarOne.

Il concept di Replay ruota attorno all’idea di ripercorrere i momenti importanti della propria vita attraverso tre dimensioni: passato, presente e futuro. Proprio questa visione ha ispirato il mini tour nei club, pensato dalla band come un ritorno ai luoghi del cuore prima di affrontare gli stadi del 2027.

Il tour negli stadi 2027: undici concerti già annunciati

Dopo il mini tour nei club, i Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi nell’estate 2027 per undici appuntamenti confermati. Si tratta del terzo ritorno della band sui grandi palchi italiani, con doppie date in alcune città.

Il calendario parte il 4 giugno 2027 a Bibione e prosegue l’8 giugno a Bologna. Torino e Milano ospitano due concerti ciascuna: il 12 e 13 giugno a Torino, il 17 e 18 giugno a Milano. Le tappe successive sono il 21 giugno a Padova, il 24 giugno a Bari, il 27 giugno a Napoli, il 3 luglio a Messina e l’8 luglio a Roma, data conclusiva del tour.

Fonte immagine: Onda Musicale