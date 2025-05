Più iscritti all’università: boom di scienze motorie online

La società Talents Venture ha condotto un’indagine approfondita che evidenzia un significativo incremento nelle iscrizioni universitarie italiane. Nell’arco temporale tra il 2014 e il 2024, il numero di studenti che hanno scelto di intraprendere un percorso accademico è cresciuto del 18%, traducendosi in quasi 300.000 nuove immatricolazioni. Questo fenomeno, tuttavia, non si distribuisce in modo uniforme all’interno del panorama formativo: l’interesse dei giovani si concentra prevalentemente su alcune delle 129 classi di laurea disponibili, creando poli di attrazione ben definiti nel sistema universitario nazionale.

Le sei classi di laurea che trainano la crescita

A dominare il panorama delle iscrizioni universitarie sono sei corsi di laurea che hanno registrato numeri impressionanti nell’ultimo decennio. Al primo posto troviamo scienze dell’economia e della gestione aziendale con un incremento del 27% e oltre 30.700 nuovi iscritti, seguita da scienze delle attività motorie e sportive che ha più che raddoppiato i suoi studenti (+119%). Notevoli anche i progressi di scienze e tecniche psicologiche (+75%) e scienze dell’educazione (+64%). Medicina e chirurgia continua ad attrarre con un +38%, mentre scienze della formazione primaria ha fatto registrare l’aumento percentuale più significativo, con un sorprendente +149%.

L’ascesa delle università telematiche nel panorama italiano

Un elemento determinante nell’evoluzione delle iscrizioni universitarie è rappresentato dal boom degli atenei online. Questi istituti hanno rivoluzionato il panorama accademico, incidendo in modo significativo soprattutto sulle prime quattro classi di laurea più gettonate. Il cambiamento più eclatante si registra nel settore delle scienze motorie: la percentuale di studenti iscritti a scienze motorie online ha fatto un balzo impressionante, passando nel totale degli iscritti dal 9% al 51% nell’arco di un decennio (2013-2023). Questo fenomeno segnala una trasformazione profonda nelle preferenze degli studenti, che sempre più spesso optano per percorsi formativi flessibili e accessibili a distanza, ridisegnando così le tradizionali dinamiche di accesso all’istruzione superiore.

Le discipline educative e motorie: un successo senza precedenti

I percorsi formativi dedicati all’insegnamento e all’educazione fisica continuano ad attrarre numeri sempre maggiori di studenti. Il corso in Scienze della formazione primaria ha mostrato una crescita straordinaria, arrivando a triplicare le iscrizioni nell’ultimo decennio con un incremento del 149%. Parallelamente, le discipline legate alle scienze motorie hanno registrato un boom di popolarità, con un aumento del 119% nel periodo considerato.

L’attenzione verso queste aree didattiche non rappresenta un fenomeno marginale: complessivamente, i corsi di ambito educativo hanno attirato oltre 60.000 nuovi studenti, contribuendo per circa un quinto alla crescita totale del sistema universitario italiano. Considerando insieme i settori dell’educazione, della formazione e delle scienze motorie, queste discipline rappresentano circa un terzo dell’intero incremento delle iscrizioni negli ultimi dieci anni, con un saldo positivo che supera le 99.000 unità.