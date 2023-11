Ponte dell'Immacolata 2023: ecco le regioni dove le scuole rimarranno chiuse anche il 9 dicembre

Per molti studenti è sicuramente già iniziato il conto alla rovescia per le prossime vacanze di Natale. I più fortunati, però, potranno beneficiare di un ulteriore break prima della tanto attesa pausa natalizia: il Ponte dell’Immacolata Concezione 2023.

I giorni di chiusura

Dicembre è sempre uno dei mesi più attesi dagli studenti. L’atmosfera di Natale pervade ogni cosa e i lunghi giorni di riposo all’orizzonte mettono tutti di buon umore, professori inclusi. Oltre alle vacanze di Natale, il mese di dicembre può prevedere anche una pausa in anticipo grazie alla festa dell’Immacolata Concezione. Quest’anno, l’8 dicembre sarà un venerdì e molte regioni hanno già deciso di concedere agli studenti un lungo weekend di riposo, almeno per chi frequenta una scuola che solitamente è aperta anche il sabato. Le scuole con l’orario distribuito dal lunedì al venerdì potranno comunque godere di un giorno di risposo in più, restando chiuse il venerdì festivo. Questo lungo weekend può essere l’occasione per fare una breve vacanza o per dedicarsi agli acquisti in vista del Natale: di sicuro le occasioni di divertimento non mancheranno.

Vediamo le regioni in cui il calendario regionale prevede l’interruzione delle lezioni da venerdì 8 dicembre 2023 a domenica 10 dicembre 2023:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Marche;

Molise;

Piemonte;

Puglia;

Umbria;

Valle d’Aosta;

Veneto;

Provincia di Trento.

Va ricordato che alle scuole viene lasciata piena autonomia di fare piccole modifiche ai calendari regionali, per cui meglio verificare presso il proprio istituto i giorni di chiusura: la scuola potrebbe infatti aver deciso di chiudere per il Ponte dell’Immacolata anche non è previsto nel calendario regionale di appartenenza.

Vacanze di Natale 2023

Due settimane dopo il Ponte dell’Immacolata Concezione arriveranno le tanto attese vacanze di Natale. Anche in questo caso, le date variano di regione in regione ma visti i giorni festivi del 2023, ci sono pochissime variazioni nei calendari scolastici nazionali.

Per quasi tutte le regioni, le scuole chiuderanno da domenica 24 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024: due intere settimane di riposo da dedicare a famiglia ed amici, tra pranzi, cene e divertenti momenti in compagnia. Per i più fortunati, magari ci sarà anche qualche viaggio per Capodanno, sulla neve o in qualche splendida città d’arte. Per tutti, poi, il rientro a scuola è fissato per lunedì 8 gennaio 2024.

Anche in questo caso, però, è consigliabile verificare le decisioni specifiche del proprio istituto, in quanto tali date possono essere soggette a modifiche o variazioni.