Prende la 15esima laurea a 91 anni, la storia di Leonardo Altobelli

È un vero e proprio record vivente: Leonardo Altobelli, 91 anni, se non il più anziano del mondo è sicuramente tra i più longevi studenti universitari d’Italia. Originario di Foggia, l’uomo sta per conseguire la sua ennesima laurea che, per chi se lo stesse chiedendo, è la 15esima della sua carriera accademica. Un bel traguardo che in pochi possono vantare, non c’è che dire. Leonardo si accinge a ricevere la Laurea in criminologia presso il corso di Scienze investigative, all’interno del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.

Consegue la 15esima laurea a 91 anni

Se una cosa è certa, è che la storia di Leonardo Altobelli è un esempio di impegno e perseveranza senza pari. Ex medico di base (professione che ha esercitato fino ai 70 anni) ed ex sindaco di un paese in provincia di Foggia, Troia, del quale è originario e che ha amministrato nel 1984, nel corso della sua lunga vita ha collezionato una serie di titoli da fare invidia a chiunque.

Titoli che abbracciano diversi campi: da quello della Giurisprudenza a quello delle Scienze Politiche. Così come quello delle Lettere: ha conseguito la laurea in Filosofia ed una doppia laurea in Pedagogia. Ha all’attivo, così come riporta il sito CorriereUniv, anche una laurea in Agraria, Scienze e tecnologie alimentari, in Scienze turistiche, in Storia, in Biotecnologie, in Archeologia e un master in criminologia. Senza tralasciare i diplomi conseguiti in aggiunta ad arricchire il suo già ben nutrito curriculum: sono 7, ed abbracciano la medicina sociale, la medicina dello sport, il diritto sanitario e la medicina generale.

La sua ultima laurea prima di dedicarsi alla scrittura

La data di oggi, però, segnerà un momento di svolta nella sua straordinaria carriera universitaria. Ovvero, il conseguimento dell’ultima laurea prima di concentrarsi esclusivamente sulla scrittura. Appenderà i libri al chiodo, è vero, ma ciò non significa che la sua attività si interromperà. Leonardo ha infatti intenzione di condividere le sue esperienze e la sua conoscenza con le future generazioni attraverso la scrittura. Il suo intento è quello di lasciare un’eredità scritta che spieghi il perché del suo operato. Ai giovani tiene a dire di “amare tutto ciò che fanno”.

“Bisogno fisiologico” per la conoscenza

Così come si legge su Open, l’ex medico ha dichiarato di avere una passione instancabile per la conoscenza. Ha infatti sottolineato come lo studio sia per lui un bisogno fisiologico profondo. Dopo essersi documentato a lungo leggendo studi condotti sull’argomento, è giunto alla conclusione che la mente, una volta addestrata all’apprendimento, sviluppi una dipendenza insaziabile da nuove informazioni.

Dalla carriera medica, invece, ha guadagnato qualcosa di molto prezioso: il sorriso e l’empatia. Il contatto con i pazienti ha plasmato in lui un forte senso di umanità e compassione, doni che porta con sé in ogni aspetto della vita. Figli e nipoti non possono che essere orgogliosi di lui, un esempio al quale ispirarsi.

Leggi anche: