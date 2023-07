"Quindi riposiamo, oppure no?" Professoresse riscrivono il testo della canzone Mon Amour

Avete visto delle prof più sul pezzo? Probabilmente no. Un gruppo di docenti dell’ l’I.C. Massari Galilei di Bari non si è accontentato di canticchiare l’oramai famosa canzone di Annalisa, “Mon Amour” – che sta spopolando praticamente ovunque – sotto la doccia. Hanno fatto decisamente di meglio: riadattarla cantandone una versione scolastica davanti a uno stupefatto pubblico composto da studenti, colleghi e persino la preside. Alla quale, a quanto pare, la canzone è dedicata.

Professoresse riscrivono il testo della canzone Mon Amour

Il video dell’esibizione è stato condiviso sulla pagina Facebook della scuola, e potete solo immaginare lo scalpore che ha suscitato. Gli insegnanti hanno riadattato il testo della canzone per renderlo un omaggio divertente alla loro amata dirigente scolastica, Alba Decataldo. Non si sa se quest’ultima se lo aspettasse o sia rimasta a bocca aperta, ma una cosa è certa: l’atmosfera a scuola non sarà mai stata tanto allegra. Cosa dice il “nuovo” testo della canzone ve lo diciamo sotto.

Mon Amour, il testo riadattato dalle docenti

Quindi riposiamo, oppure no?

Stanchi noi professor, io crollerò.

Oggi è il nostro ultimo collegio, io ci sto, prima o poi finirò…

E domani non lavoro quindi

Uh, ce ne stiamo distesi

Ah, sui progetti già spesi

Uh, colazione alle 10

Ah, con gli esami di ieri…

Sì, ma io il riposo me lo immagino

Dovrei, non dovrei dirti che…

Ho visto lei che chiama lui

Poi chiama lei, poi chiama me

Dirigente tu non chiamarci più

Se no facciam la strage stasera

Fino a settembre giuri sia seria,

non convochi lui e neanche me

Ho visto lei che chiama lui

Poi chiama lei, poi chiama me

Dirigente tu non chiamarci più

Disperata sono guerriera

Per Lei potrei finire in galera

Ehi! Alba… Cambia idea!

Lei (na-na-na, na-na-na-na)

Lei (na-na-na-na)

Lei (na-na-na-na-na-na-na)

Lei, un dirigente tecnico

Per noi su Argo c’è l’arsenico

Io le dò na “sola” come minimo

Io non torno, non rispondo, non ci sto!

E domani non lavoro quindi

Uh, stiamo al mare distesi

Ah, le mie ferie già prese

Uh, coi verbali completi

Ah, gli scrutini li feci

Si ma io il riposo me lo immagino

Dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto lei che chiama lui

Che chiama lei poi chiama me

Dirigente tu non chiamarci più

Se no facciam la strage stasera

Fino a settembre giuri sia seria,

Non convochi lui e neanche me

Ho visto lei che chiama lui

Poi chiama lei poi chiama me

Dirigente tu non chiamarci più

Disperata sono guerriera

Per Lei potrei finire in galera

Ehi, Alba… Cambia idea!

Lei (na-na-na, na-na-na-na)

Lei (na-na-na-na)

