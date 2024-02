Pubblicano commenti offensivi sui bagni gender neutral: studenti della Bocconi sospesi per 6 mesi

Tre studenti dell’Università Bocconi di Milano sono stati sospesi per sei mesi in seguito alla pubblicazione di commenti discriminatori e offensivi sui social media, in risposta all’introduzione dei bagni gender neutral nell’istituto. Le loro affermazioni, che denigravano le persone transgender e disabili, hanno scatenato una forte reazione sia all’interno che all’esterno dell’ateneo.

I commenti dei tre studenti sui social media ‒ che includevano dichiarazioni come “Li userò, ma non per andare in bagno”, “Li puoi letteralmente usare per andare a trans” e “Ma non diciamo pagliacciate. Può piacerti chiunque, ma sei hai il pesce resti un maschio. E vai nel bagno adatto” ‒ hanno suscitato indignazione e forti condanne da parte di tutta la comunità studentesca, portando l’Università Bocconi a prendere provvedimenti disciplinari contro i responsabili.

Il provvedimento disciplinare e le reazioni della comunità studentesca

La decisione di sospendere gli alunni autori dei commenti denigratori per sei mesi è stata presa dalla commissione disciplinare dell’ateneo dopo che i gestori della pagina Instagram “Proletariato bocconiano” avevano segnalato i commenti transfobici e abilisti alle autorità dell’università. La sanzione, sebbene controversa, è stata vista da alcuni come un segnale importante della volontà dell’Università Bocconi di contrastare comportamenti discriminatori e offensivi all’interno della propria comunità.

I principi etici e le norme di condotta dell’università Bocconi

L’Università Bocconi, nel suo “Honor Code Bocconiano”, sottolinea l’importanza del rispetto, dell’etica e della libertà di espressione all’interno della sua comunità, oltre ai principi e ai regolamenti che deve seguire chiunque varchi la soglia dell’ateneo. Il mancato rispetto di tali valori può comportare sanzioni disciplinari, tra cui l’ammonizione, l’interdizione temporanea da uno o più corsi, la sospensione da uno o più esami per una o più sessioni e l’esclusione temporanea dall’Università con successiva perdita di sessioni di esame.

La risposta degli studenti e il dialogo costruttivo con l’università

Uno degli studenti che ha segnalato il caso all’ateneo ha espresso la sua gratitudine per l’attenzione e l’impegno dell’Università Bocconi nel prendere provvedimenti contro i commenti discriminatori. Si tratta di uno studente di giurisprudenza, presidente dell’associazione Lgbtqia+ “Best Bocconi”, che ha raccontato quanto accaduto sul suo profilo Instagram: «Due anni fa, quando ho ripreso l’università dopo aver fatto coming out, ho iniziato ad avere difficoltà a usare i bagni in università. Nei bagni degli uomini venivo guardato male e a volte anche deriso. Nei bagni delle donne mi sentivo fuori posto e anche lì ricevevo qualche sguardo. La mia prima soluzione è stata di non usare più i bagni universitari. Ho parlato della questione con l’università e immediatamente c’è stata una grande attenzione e un enorme impegno». E a seguito della decisione di sospendere gli autori dei post ha aggiunto: «Qui ci sono stati commenti che deridevano e insultavano le persone trans e disabili. Le persone responsabili sanno cosa hanno scritto e perché sono state punite. Mi auguro che questo sia un ricordo che l’odio ha delle conseguenze».

La sospensione ha anche portato a un dialogo costruttivo tra gli studenti coinvolti, dimostrando un impegno comune per promuovere un ambiente accogliente e rispettoso all’interno dell’ateneo.

Una riflessione sull’importanza del rispetto e della sensibilità

Il caso dei commenti offensivi sui bagni gender neutral dell’Università Bocconi evidenzia l’importanza di promuovere la sensibilità e il rispetto per la diversità all’interno delle istituzioni accademiche. L’ateneo ha dimostrato di essere pronto ad affrontare e contrastare comportamenti discriminatori, sottolineando il suo impegno per creare un ambiente inclusivo e rispettoso per tutti gli studenti e il personale.