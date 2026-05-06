Servizio civile regionale a Unisi: 23 posti retribuiti per 12 mesi, candidature entro il 10 giugno

Il servizio civile regionale all’Università di Siena prevede un impegno di 12 mesi consecutivi, con un assegno mensile di 507,30 euro. Si tratta di un contributo economico erogato senza trattenute fiscali, da non confondere con una retribuzione da dipendente.

I 23 posti disponibili sono distribuiti su quattro progetti distinti, tutti collocati in strutture dell’ateneo senese. L’esperienza si svolge in ambito universitario e offre valore formativo paragonabile a uno stage strutturato: permette di acquisire competenze operative in settori come biblioteche, orientamento, comunicazione e relazioni internazionali.

Per chi frequenta ancora l’università, l’impegno è compatibile con la prosecuzione degli studi, purché si riesca a gestire esami e lezioni insieme alle attività del servizio civile. Nel curriculum vitae, un anno di esperienza continuativa in ateneo rappresenta un elemento concreto da presentare durante colloqui di selezione o candidature future.

I quattro progetti e le sedi: biblioteche, orientamento, comunicazione e mobilità

I 23 posti sono suddivisi su quattro progetti, ciascuno con ambiti operativi e sedi specifiche.

Il progetto “RepIDI” offre 10 posizioni nelle biblioteche universitarie: 9 a Siena e 1 nella biblioteca umanistica di Arezzo. L’attività si concentra su immagine, identità e reputazione delle biblioteche, con supporto al pubblico, valorizzazione delle collezioni e comunicazione dei servizi agli utenti.

Il progetto “Percorsi Plurali” mette a disposizione 7 posti presso la Divisione Orientamento, sostegno allo studio e career service. Il ruolo prevede supporto agli studenti nel percorso universitario, iniziative sul benessere accademico e accompagnamento nelle scelte di studio e di carriera.

Il progetto “Peer Tutoring e accoglienza” offre 4 posizioni presso l’Ufficio Comunicazione e URP. Le attività riguardano strumenti comunicativi, peer tutoring, front office e accoglienza, con supporto informativo al pubblico anche tramite canali digitali.

Il progetto “Abitare il Mondo” propone 2 posti all’International Mobility Desk della Divisione Relazioni Internazionali. Il focus è sull’orientamento alla mobilità internazionale: informazioni su bandi, programmi di scambio e supporto agli studenti in entrata e in uscita.

I requisiti di ammissione: età, territorio e status occupazionale

Per partecipare al bando occorre rispettare requisiti precisi, validi al momento della domanda. L’età deve essere compresa tra 18 e 29 anni, calcolata fino al giorno precedente il trentesimo compleanno. È richiesta residenza, domicilio o soggiorno in Toscana, documentabile all’atto della candidatura.

Lo status occupazionale prevede di essere non occupato, disoccupato o inattivo. Questo significa che il candidato non deve avere un contratto di lavoro attivo al momento dell’invio.

Tuttavia, gli studenti regolarmente iscritti a un corso di studi possono candidarsi senza limitazioni, rendendo l’opportunità compatibile con il percorso universitario.

Inoltre, è necessaria l’assenza di condanne penali superiori a un anno per reato non colposo, anche se non ancora definitive. Questo criterio tutela l’idoneità del candidato all’ambiente pubblico.

Le esclusioni e il mantenimento dei requisiti: cosa fa decadere la domanda

Non tutti possono accedere al servizio civile regionale all’Università di Siena. Sono esclusi automaticamente coloro che hanno già svolto due volte il servizio civile regionale in Toscana, indipendentemente dal periodo o dall’ente presso cui si è prestato servizio.

Un secondo vincolo riguarda i rapporti pregressi con l’ateneo: chi ha avuto rapporti di lavoro o collaborazione con l’Università di Siena per almeno sei mesi nell’ultimo anno non può partecipare al bando. Questo requisito serve a garantire parità di trattamento ed evitare conflitti di interesse.

Inoltre, tutti i requisiti richiesti per candidarsi devono essere mantenuti per l’intero anno di servizio. L’unica eccezione è il limite di età: una volta accettati, il compimento dei 30 anni in corso d’opera non comporta decadenza.

Invece, la perdita della residenza in Toscana, il cambiamento dello status occupazionale o altre variazioni rispetto ai criteri dichiarati possono determinare l’interruzione del percorso.

Questi paletti sono indicati chiaramente nel bando per evitare errori che invaliderebbero la domanda o interromperebbero il servizio già avviato.

La candidatura online: scadenze, portale e documenti necessari

L’invio della domanda è esclusivamente digitale e deve avvenire entro le ore 12:00 del 10 giugno 2026 attraverso il portale regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/.

Per completare la procedura servono i dati anagrafici completi, una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti il possesso di tutti i requisiti, il curriculum vitae firmato e l’indicazione precisa del progetto e della sede scelti.

La firma digitale della domanda è obbligatoria e può essere apposta con SPID, CIE o CNS (carta sanitaria elettronica della Regione Toscana con PIN attivo e lettore di smart card). È fondamentale ricordare che ogni candidato può presentare una sola domanda per un solo progetto tra tutti quelli previsti dal bando regionale. Chi invia più domande viene automaticamente escluso da tutti i progetti, senza eccezioni.

I passaggi dopo l’invio: colloqui, pubblicazione esiti e contatti

Dopo l’invio della domanda, il calendario dei colloqui di selezione verrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Università di Siena con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata. Le graduatorie finali saranno rese disponibili online utilizzando il codice identificativo della domanda, a tutela della privacy dei candidati.

Per eventuali dubbi o chiarimenti, il bando riporta contatti diretti (email e telefoni) delle referenti dell’ateneo e rimanda alla sezione dedicata al servizio civile del portale regionale, dove sono accessibili tutti i documenti ufficiali.