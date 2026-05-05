Università di Pisa, tre corsi gratuiti online su AI responsabile: privacy, equità e trasparenza

L’intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei professionisti tech: comprenderne funzionamento e limiti è ormai una competenza trasversale, richiesta tanto a chi lavora quanto a chi si prepara a entrare nel mercato. Per rispondere a questa esigenza, l’Università di Pisa propone tre corsi online gratuiti dedicati all’AI responsabile, disponibili sulla piattaforma nazionale Edvance.

I moduli sono fruibili singolarmente o come percorso integrato all’interno della serie “Intelligenza Artificiale Responsabile”, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per orientarsi in un ecosistema in cui privacy, equità e trasparenza rappresentano i pilastri di un uso consapevole delle tecnologie intelligenti.

I contenuti dei corsi: privacy, equità e trasparenza

Il percorso si articola in tre moduli che affrontano altrettanti pilastri fondamentali per un uso consapevole dell’intelligenza artificiale.

La protezione dei dati: “Privacy in big data e AI” con Anna Monreale

Il corso, curato dalla professoressa Anna Monreale, Associata di Informatica, affronta il tema della tutela dei dati personali nell’era digitale. L’obiettivo è comprendere le sfide che emergono quando grandi volumi di informazioni vengono elaborati da sistemi intelligenti, fornendo strumenti per riconoscere rischi e applicare principi di protezione efficaci in contesti reali.

L’equità nei modelli: “Fairness in AI” con Salvatore Ruggieri

Tenuto dal professor Salvatore Ruggieri, Ordinario di Informatica, questo modulo insegna a individuare, misurare e prevenire i bias che possono emergere nei dati e nei modelli di intelligenza artificiale. La progettazione responsabile diventa cruciale soprattutto in settori ad alto impatto sociale, dove le distorsioni possono tradursi in decisioni discriminatorie.

La trasparenza dei sistemi: “Explainable Artificial Intelligence” con Riccardo Guidotti

Il professor Riccardo Guidotti, Associato di Informatica, guida verso un’intelligenza artificiale comprensibile e affidabile. Il corso fornisce gli strumenti per interpretare e spiegare le decisioni prese da modelli opachi, aumentando la fiducia degli utenti e consentendo un controllo informato sui processi automatizzati.

Il valore accademico: il Dipartimento di Informatica e la cittadinanza digitale

I tre docenti afferiscono al Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa e vantano percorsi di ricerca di rilievo internazionale sui temi dell’AI responsabile, con pubblicazioni nelle più autorevoli sedi scientifiche del settore e la partecipazione attiva a progetti europei e nazionali. Questa credibilità accademica garantisce rigore e attualità ai contenuti proposti.

Gian-Luigi Ferrari, referente per l’Università di Pisa della produzione dei MOOC su Edvance, sottolinea come «protezione dei dati, equità e trasparenza non siano temi riservati agli specialisti»: riguardano il modo in cui i sistemi di intelligenza artificiale operano, apprendono e producono effetti concreti nella società.

La consapevolezza diventa quindi strumento di controllo informato: capire come funzionano questi sistemi, quali dati utilizzano e quali limiti presentano è il primo passo per esercitare responsabilità. Si tratta di competenze di cittadinanza digitale essenziali per orientarsi in un mondo in cui l’intelligenza artificiale è già parte della vita quotidiana.

Le modalità di accesso e l’attestazione su Edvance

I corsi sono accessibili gratuitamente tramite la piattaforma nazionale Edvance (www.edvance.it), utilizzando SPID oppure le credenziali federate EduGain riservate agli studenti universitari. Al completamento del percorso, ciascun partecipante riceve un attestato digitale in formato open badge, caricabile direttamente su LinkedIn o inseribile nel curriculum vitae, utile per documentare competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Edvance è una rete coordinata dal Politecnico di Milano, finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR. Il consorzio riunisce 17 università italiane e offre oltre 200 corsi online gratuiti su temi strategici per l’innovazione, garantendo qualità accademica e accessibilità su scala nazionale.

Le prossime novità su AI generativa

L’offerta formativa dell’Università di Pisa sulla piattaforma Edvance è destinata ad ampliarsi nelle prossime settimane con nuovi corsi dedicati all’intelligenza artificiale generativa, per fornire strumenti di comprensione su potenzialità, applicazioni e implicazioni di questa tecnologia emergente.