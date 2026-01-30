Istituti tecnici, riforma dal 2026: laboratori potenziati, CLIL obbligatorio e filiera 4.0

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha predisposto una bozza di decreto che ridisegna l’assetto ordinamentale degli istituti tecnici, in linea con le priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intervento non si limita a un aggiornamento curricolare, ma mira a colmare il divario storico tra preparazione scolastica e domanda del mercato del lavoro.

La riforma punta a rafforzare l’autonomia degli istituti attraverso i cosiddetti patti educativi 4.0, accordi formali tra scuole, università, ITS Academy e imprese del territorio. Questo modello di partenariato favorisce l’ingresso di esperti aziendali nelle aule e consente di adattare i percorsi formativi alle esigenze produttive locali.

Anche i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti potranno erogare percorsi tecnici, rispondendo alla crescente necessità di riqualificazione professionale della forza lavoro adulta. L’obiettivo è costruire una filiera tecnologica-professionale che colleghi in modo organico scuola, formazione superiore e mondo del lavoro, superando la tradizionale distanza tra sapere teorico e competenze operative.

I pilastri didattici: STEM, laboratori e CLIL

La riforma punta su un mix di innovazioni che trasformano l’esperienza didattica quotidiana. Al centro del nuovo modello si collocano le discipline STEM – Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica – che vedono ampliato il proprio spazio orario per formare competenze tecniche sempre più richieste dalle imprese.

Parallelamente, le ore dedicate ai laboratori crescono in modo significativo, spostando l’asse metodologico da lezioni frontali a esperienze pratiche dove gli studenti toccano con mano quanto appreso in teoria.

Dal triennio finale diventa obbligatorio il CLIL (Content and Language Integrated Learning): almeno una disciplina tecnica sarà insegnata interamente in inglese, garantendo l’acquisizione di un linguaggio settoriale spendibile in contesti internazionali. Questa scelta rafforza l’internazionalizzazione dei percorsi e prepara a stage e mobilità all’estero.

L’ingresso di esperti aziendali nelle aule completa il quadro: professionisti del territorio affiancheranno i docenti portando casi reali e scenari operativi. Inoltre, anche i CPIA potranno attivare percorsi tecnici, aprendo opportunità di reskilling per adulti che vogliono riqualificarsi professionalmente.

Le nuove articolazioni: settori e indirizzi

La riforma ridisegna l’offerta formativa su due macro-settori: economico e tecnologico-ambientale. Nel settore economico rientrano Amministrazione, Finanza e Marketing insieme al Turismo, ora orientato anche ai beni culturali. È però il settore tecnologico-ambientale a presentare la frammentazione più articolata, con specializzazioni pensate per rispondere alle trasformazioni dei mercati.

Le articolazioni spaziano dalla Meccanica, meccatronica ed energia, incentrate su automazione e transizione energetica, fino a Trasporti e logistica, dove le scuole potranno proporre percorsi verticali per la conduzione di mezzi aerei, navali o terrestri. L’area Informatica e telecomunicazioni punta sulle competenze digitali avanzate, mentre Chimica, materiali e biotecnologie si declina in indirizzi specifici per ambiente e sanità.

Nel Sistema Moda si distinguono tessile, calzaturiero e processi produttivi, valorizzando il Made in Italy.

Tra le novità spicca la qualifica post-diploma di Enotecnico nell’indirizzo Agraria, segnale di un’attenzione concreta alle filiere territoriali. Questa mappa delle opportunità mira a intercettare le esigenze della green economy e della meccatronica avanzata, offrendo agli studenti percorsi allineati alle richieste del mercato del lavoro.

La continuità con ITS e università e le tempistiche

Il decreto disegna una filiera tecnologica-professionale senza interruzioni tra istituti tecnici, ITS Academy e università. Gli studenti saranno guidati attraverso Unità di Apprendimento interdisciplinari, valutati non solo su conoscenze teoriche ma anche su competenze operative reali.

La riforma introduce parametri che includono cittadinanza attiva e sostenibilità, preparando profili pronti per il mercato e consapevoli delle sfide ambientali e sociali.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dalle classi prime dell’anno scolastico 2026/2027. Prima di allora, il Ministero pubblicherà linee guida operative per definire quadri orari definitivi e criteri di adozione dei modelli 4.0 nelle singole scuole, completando il quadro attuativo della riforma.