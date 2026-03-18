Riforma istituti tecnici, la petizione contro i tagli: a rischio qualità didattica e posti docenti

Il 18 marzo 2026 il Comitato Precari Uniti per la Scuola ha lanciato una petizione nazionale per contrastare la riforma degli istituti tecnici appena varata. L’iniziativa risponde alle forti preoccupazioni emerse nel mondo dell’istruzione dopo l’approvazione dei nuovi tagli previsti per il settore scolastico.

La mobilitazione si rivolge a studenti, neodiplomati, docenti e famiglie, evidenziando come gli interventi normativi mettano a rischio la stabilità del sistema educativo e la professionalità del corpo insegnante.

Il comitato segnala che la riforma compromette l’offerta formativa e la continuità lavorativa, aggravando le condizioni di precarietà nel comparto pubblico.

Le criticità didattiche: tagli a ore e risorse nei percorsi tecnici

La riforma prevede una riduzione delle ore di lezione e delle risorse destinate agli istituti tecnici, con ripercussioni dirette sull’offerta formativa. I laboratori e le attività pratiche, componenti centrali dei percorsi tecnici, rischiano di essere ridimensionati o eliminati, compromettendo l’efficacia dell’apprendimento.

Secondo il Comitato, la contrazione delle risorse priva gli studenti di strumenti essenziali per interpretare la complessità della società contemporanea. Meno ore in aula e laboratori meno attrezzati significano minori opportunità di approfondimento e di confronto pratico con le discipline tecniche.

La qualità didattica complessiva ne risulta indebolita: i diplomati tecnici potrebbero trovarsi meno preparati ad affrontare il mondo del lavoro o i percorsi universitari successivi, con un impatto negativo sulla loro competitività e sulle prospettive professionali future.

L’impatto sul lavoro docente: continuità, perdenti posto e precariato

La riforma degli istituti tecnici incide profondamente sulla stabilità occupazionale del corpo docente. La riduzione degli organici rischia di generare numerosi perdenti posto, aggravando una condizione di precarietà già critica nel settore pubblico dell’istruzione.

Gli insegnanti coinvolti si trovano a fronteggiare percorsi professionali sempre più incerti, con contratti discontinui e prospettive di stabilizzazione compromesse.

Questo scenario di instabilità non colpisce soltanto i docenti, ma si riflette sull’intera comunità scolastica. La discontinuità del personale compromette la qualità della continuità didattica, elemento essenziale per garantire efficacia formativa e relazioni educative durature.

Gli studenti degli istituti tecnici rischiano di perdere riferimenti stabili proprio nelle discipline laboratoriali e professionalizzanti, dove il rapporto docente-studente risulta determinante per l’acquisizione di competenze pratiche.

La petizione del Comitato Precari Uniti: obiettivi, richieste e canali di adesione

Il Comitato Precari Uniti per la Scuola ha articolato la propria iniziativa attorno a tre richieste fondamentali:

In primo luogo, chiede la tutela della qualità didattica e dei laboratori , strumenti essenziali per la formazione tecnico-pratica degli studenti

, strumenti essenziali per la formazione tecnico-pratica degli studenti In secondo luogo, rivendica la stabilità contrattuale per i docenti coinvolti , affinché non vengano compromessi percorsi professionali già fragili

, affinché non vengano compromessi percorsi professionali già fragili Infine, sollecita una revisione immediata delle scelte politiche attraverso un confronto aperto con le istituzioni

Il comitato invita l’intera comunità educante a dare visibilità all’iniziativa, affinché cittadini e famiglie siano informati sulle implicazioni della riforma. La petizione è disponibile per la sottoscrizione sulla piattaforma Change.org, dove è possibile consultare documenti e aggiornamenti sulla mobilitazione.