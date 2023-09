Ritirano i figli da scuola per fare il giro del mondo in camper: "Imparano di più così"

Vendere tutto e partire on the road con un camper: a volte i sogni diventano realtà e la storia di una famiglia inglese ne è la prova. Infatti, la famiglia Jackson di Swindon sono i protagonisti di questa fantastica avventura vissuta dallo scorso 2022 e per un intero anno.

La famiglia inglese, lo scorso luglio 2022, ha deciso di vendere la propria casa a Swindon, in Inghilterra, per 535mila sterline e investire in un camper per poter girare il mondo insieme ai tre figli pensando che per loro fosse più formativo e di “maggiore valore” apprendere visitando il mondo e imbattendosi in diverse culture e religioni piuttosto che stare solamente a scuola. Nonostante ciò la famiglia non ha assolutamente trascurato gli studi dei figli che infatti hanno continuato a seguire le lezioni scolastiche, in accordo con la vecchia scuola, totalmente da remoto all’interno del proprio camper attraversando il mondo.

“Volevamo che i nostri figli avessero una mentalità più aperta. Hanno imparato di più viaggiando che restando a scuola” – ammette Carl.

La famiglia Jackson senza prenotare assolutamente nulla e solamente guidati dal proprio istinto hanno iniziato il loro viaggio in camper facendo il giro dell’Europa, dalla Francia alla Finlandia e dalla Grecia fino in Australia visitando ben 28 paesi.

“Hanno visto la diversità in tutte le sue forme” – aggiunge Carl.

La famiglia Jackson, tuttavia, ha documentato tutto il loro viaggio su Instagram rendendo partecipe tutta la community dei loro viaggi e spostamenti in giro per l’Europa e fino in Australia e da poco più di un mese sono ritornati in patria nella loro città natale. La famiglia è ritornata entusiasta e grata della scelta che hanno fatto e dell’educazione che stanno trasmettendo ai propri figli attraverso la conoscenza di nuovi posti, persone e culture differenti dalla propria attraverso questo viaggio che gli ha trasmesso un enorme ricchezza.