Roma omaggia Piero Angela con una scuola intitolata all'insigne divulgatore scientifico

Roma ha deciso di dedicare un riconoscimento alla memoria di uno dei più grandi divulgatori scientifici italiani, Piero Angela. L’Istituto Comprensivo di Casal Monastero ha intitolato la scuola all’illustre giornalista e presentatore televisivo, scomparso all’età di 93 anni il 13 agosto 2022. Il cambiamento è stato ufficializzato il 20 febbraio 2023, con un documento firmato dall’assessora capitolina Claudia Pratelli, dopo un lungo processo avviato l’8 settembre 2022.

La scelta di intitolare la scuola a Piero Angela

La scelta di intitolare la scuola a Piero Angela è stata accolta con grande entusiasmo dalla comunità educativa e dalla popolazione locale. La notizia è stata diffusa dall’istituto stesso tramite la sua pagina Facebook, dove si è sottolineato come Piero Angela abbia reso la conoscenza accessibile a tutti, suscitando sempre interesse e curiosità. Questo omaggio è un modo per preservare la grandezza intellettuale di Piero Angela nella memoria delle future generazioni e per onorare il suo desiderio di contribuire al bene del Paese attraverso la diffusione della conoscenza.

L’iter per il cambio nome

Come ha spiegato Roma Today, la procedura per intitolare la scuola a Piero Angela è stata avviata nel settembre 2022, poco dopo la sua scomparsa. L’istituto, che si chiamava “Istituto Comprensivo Poppea Sabina” ha intrapreso questo percorso per rendere omaggio a uno dei più stimati divulgatori scientifici italiani. Questo cambiamento di nome è stato il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto attivamente l’istituto scolastico, il Municipio e l’assessorato alla scuola capitolina, come ha sottolineato in una nota la vicepresidente del IV municipio, Annarita Leobruni: “È stata una proposta della scuola che abbiamo accolto immediatamente, ci siamo attivati subito con l’assessorato alla scuola capitolina di Claudia Pratelli che ha portato una delibera in giunta per intitolare l’I.C. Poppea Sabina a Casal Monastero al divulgatore scientifico più amato d’Italia. È stato un lavoro di squadra dove, a partire dal Municipio, ognuno ha fatto la sua parte”.

Una scelta che potrebbero appoggiare anche altri istituti italiani

Questo riconoscimento ha sollevato l’attenzione anche su altre istituzioni italiane dove si era già discusso di intitolare scuole e istituti a personaggi di spicco. Torna in mente, per esempio, la bufera dello scorso inverno nel paese di Marcon, in provincia di Venezia, dove la proposta di intitolare la scuola elementare all’insegnante partigiana Tina Anselmi − nata a Castelfranco Veneto, prima donna ministra della Repubblica Italiana − aveva invece incontrato la forte opposizione del sindaco Matteo Romanello. La scelta era stata definita ideologica e politicizzata, oltre che non adatta a un luogo che dovrebbe semplicemente accogliere ed educare dei bambini. Da qui la controproposta di dedicare la scuola a Piero Angela: “Quello che inaugureremo il prossimo anno sarà un istituto all’avanguardia, anche dal punto di vista tecnologico. E Angela ha sempre lanciato dei messaggi improntati sul futuro, sul valore della conoscenza e sul rispetto dell’ambiente”.