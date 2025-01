Sanremo 2025: le quotazioni dei bookmakers dopo gli ascolti dei brani in gara

Manca meno di un mese alla 75esima edizione del Festival di Sanremo: la kermesse canora di mamma Rai andrà in scena dalla città dei fiori dall’11 al 15 febbraio e qualche giorno fa la stampa accreditata ha avuto modo di ascoltare in anteprima i brani in gara. Quali sono stati i commenti dei giornalisti e come sono cambiate le quotazioni dei bookmakers?

Sanremo 2025: i brani in gara

Achille Lauro con “Incoscienti giovani”, Bresh con “La tana del granchio”, Brunori Sas con “L’albero delle noci”, Clara con “Febbre”, Coma_Cose con “Cuoricini”, Elodie con “Dimenticarsi alle 7”, Emis Killa con “Demoni”, Fedez con “Battito”, Francesca Michielin con “Fango in paradiso”, Francesco Gabbani con “Viva la vita”, Gaia con “Chiamo io chiami tu”, Giorgia con “La cura per me”, Irama con “Lentamente”, Joan Thiele con “Eco”, Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”. E ancora Marcella Bella con “Pelle diamante”, Massimo Ranieri con “Tra le mani un cuore”, Modà con “Non ti dimentico”, Noemi con “Se t’innamori muori”, Olly con “Balorda nostalgia”, Rkomi con “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt con “Mille vote ancora”, Rose Villain con “Fuorilegge”, Sarah Toscano con “Amarcord”, Serena Brancale con “Anema e core”, Shablo con Guè, Joshua e Tormento con “La mia parola”, Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”, The Kolors con “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe con “Damme ‘na mano” e Willie Peyote con “Grazie ma no grazie”. Questi sono i 30 artisti in gara a Sanremo 2025 e che qualche giorno fa hanno ricevuto i giudizi da parte dei giornalisti musicali.

Le quotazioni dei bookmakers

Secondo i giudizi dei giornalisti le canzoni migliori sono indubbiamente quelle di Simone Cristicchi con un brano dedicato ad una madre malata di Alzheimer. Spazio al cantautorato nei primi posti delle preferenze con Brunori Sas e Lucio Corsi, ma ovviamente non potevano mancare Achille Lauro e Giorgia. Outsider ad un passo dal podio Olly che però potrebbe riservarci qualche piacevole sorpresa. Ultimi posti in classifica per Emis Killa e Marcella Bella che cerca di fare il verso a Loredana Bertè con “Pazza”, seppure non con lo stesso risultato.