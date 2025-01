Sanremo 2025, ecco i co-conduttori: un cast stellare per ogni serata

Carlo Conti ha finalmente annunciato i volti che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston per la 75° edizione del Festival della Canzone Italiana.

L’annuncio che Carlo Conti ha fatto durante l’edizione serale del Tg1 del 15 gennaio 2025 era uno dei più attesi: i nomi dei co-conduttori che lo accompagneranno sul palco del Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio. La 75° edizione del Festival si preannuncia così ricca di sorprese, con un cast variegato e di alto profilo.

La prima serata vedrà Conti protagonista assoluto, con la possibile partecipazione degli amici di lunga data Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello per dare un tocco di ironia e familiarità all’apertura del Festival.

La seconda serata sarà caratterizzata dalla presenza di Bianca Balti, supermodella di fama internazionale, Cristiano Malgioglio, cantautore e personaggio televisivo, e il comico Nino Frassica, amatissimo dal piccolo schermo.

Nella terza serata spazio a un esplosivo trio femminile: Miriam Leone, attrice e vincitrice di Miss Italia 2008, Elettra Lamborghini, cantante e influencer nota per la sua personalità brillante, e Katia Follesa, comica di successo e conduttrice televisiva.

La quarta serata vedrà porterà sul palco il cantautore Mahmood, già vincitore di due edizioni del Festival, e la brillante comica e conduttrice Geppi Cucciari, famosa per il suo umorismo tagliente e intelligente.

Infine, la serata finale sarà affidata a un duo d’eccezione: Alessandro Cattelan, conduttore televisivo di grande esperienza, e Alessia Marcuzzi, tornata in Rai dopo anni di successi sulle reti Mediaset.

Un cast eterogeneo per un Festival inclusivo e spettacolare

La scelta dei co-conduttori dimostra la volontà di Carlo Conti di proporre un cast capace di rappresentare diverse generazioni e ambiti dello spettacolo italiano.

Bianca Balti, elegante e raffinata icona della moda internazionale, salirà sul palco nonostante stia affrontando una dura battaglia personale contro un tumore alle ovaie. Cristiano Malgioglio, protagonista della televisione italiana degli ultimi anni, garantirà momenti di leggerezza e ironia. Nino Frassica, il maresciallo Cecchini di Don Matteo, saprà aggiungere un tocco di comicità surreale e irresistibile.

La serata dedicata al trio femminile vedrà protagoniste donne dalle personalità uniche: Miriam Leone, simbolo di bellezza e talento, Elettra Lamborghini, amatissima dalle nuove generazioni per il suo stile musicale e la sua energia, e Katia Follesa, pronta a conquistare il pubblico con la sua comicità spontanea.

Il quarto appuntamento sarà impreziosito da due artisti di grande spessore: Mahmood, che con la partecipazione all’Eurovision ha conquistato anche il pubblico internazionale, e Geppi Cucciari, capace di alternare satira e cultura con una naturalezza unica.

La serata finale, momento clou della kermesse, sarà affidata all’esperienza di Alessandro Cattelan, già conduttore di X Factor ed Eurovision Song Contest, e alla versatilità di Alessia Marcuzzi, volto storico della televisione italiana.

Un Festival tra tradizione e innovazione

Il cast di Sanremo 2025 promette di soddisfare ogni tipo di pubblico, con un mix di comicità, talento musicale e volti iconici del panorama artistico italiano. Carlo Conti, ormai esperto conduttore del Festival, ha dichiarato che questa edizione sarà “un omaggio alla diversità e alla qualità dello spettacolo italiano”.

L’attesa per il Festival di Sanremo cresce giorno dopo giorno e l’annuncio dei co-conduttori non fa che aumentare la curiosità verso un’edizione che si preannuncia memorabile. Appuntamento quindi all’11 febbraio per l’inizio di una settimana che celebrerà la musica italiana in tutte le sue forme.