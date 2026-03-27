Sapienza prima al mondo in lettere classiche, Italia terza nell'UE nella nuova classifica QS 2026

Il 26 marzo 2026 è stata pubblicata l’edizione annuale del QS World University Rankings by Subject, la classifica globale che valuta le università disciplina per disciplina. Per il sesto anno consecutivo, l’Università La Sapienza di Roma si conferma prima al mondo nella categoria Lettere classiche e Storia antica.

Non si tratta di un risultato isolato o fortunoso: la continuità di sei anni rivela una solidità strutturale difficile da replicare.

Il ranking QS by Subject incrocia tre indicatori principali: la reputazione accademica, l’impatto della ricerca e la valutazione dei datori di lavoro. La Sapienza ottiene punteggi elevati su tutti e tre i fronti, dimostrando che il primato non dipende da un singolo parametro favorevole, ma da una performance complessiva riconosciuta a livello internazionale.

Con oltre 120.000 iscritti, La Sapienza è il più grande ateneo d’Europa per numero di studenti. Questo primato nelle discipline classiche consolida il posizionamento globale dell’ateneo romano e valorizza la tradizione umanistica italiana, che mantiene un peso specifico difficile da eguagliare nel panorama mondiale degli studi filologici e archeologici.

Il posizionamento dell’Italia nel ranking QS per disciplina

L’Italia si conferma al terzo posto nell’Unione Europea per numero di università presenti nel QS World University Rankings by Subject 2026, un risultato che testimonia l’ampiezza e la capillarità del sistema accademico nazionale. Sono 60 gli atenei italiani rappresentati nel ranking, per un totale di 769 presenze distribuite nelle diverse aree disciplinari monitorate.

Questi numeri raccontano una realtà complessa: non si tratta soltanto dei grandi poli metropolitani, ma di un tessuto universitario diffuso che riesce a competere su scala internazionale. La presenza in classifica tocca ambiti che vanno dalle discipline umanistiche alle scienze applicate, dal diritto all’architettura, dimostrando una copertura trasversale significativa.

Va tuttavia evidenziata una distinzione fondamentale: figurare nel ranking non equivale a dominarlo. Molti atenei italiani occupano fasce intermedie della classifica, segno di una qualità diffusa ma non sempre d’eccellenza. La sfida per il sistema nazionale resta quella di trasformare l’ampiezza delle presenze in un maggior numero di posizionamenti ai vertici assoluti, dove si concentrano visibilità e attrattività internazionale.

Il ruolo del Politecnico di Milano nelle STEM e nel design

Nel panorama italiano degli atenei presenti nel ranking QS 2026, il Politecnico di Milano emerge con una performance significativa: compare in 26 discipline, coprendo un ampio ventaglio di aree che vanno ben oltre il suo tradizionale core.

I punti di forza riconosciuti dalla classifica includono ingegneria, architettura, design, informatica e scienza dei materiali. Questa versatilità dimostra la capacità dell’ateneo milanese di mantenere standard elevati su più fronti, rispondendo alle richieste di un mercato accademico e professionale sempre più interconnesso.

Il Politecnico beneficia inoltre di una consolidata rete di collaborazioni con l’industria e di una forte attrattività internazionale, elementi che contribuiscono sia alla qualità della ricerca sia alla valutazione da parte dei datori di lavoro. Un modello che unisce rigore scientifico e orientamento applicativo, facendone un riferimento per chi cerca percorsi capaci di dialogare con il mondo del lavoro.

Il contesto globale: Harvard e l’ascesa asiatica

Allargando la prospettiva al panorama internazionale, il ranking QS by Subject 2026 conferma tendenze ormai strutturali. Harvard University guida la classifica con il primo posto in 14 discipline diverse, spaziando dalle scienze biomediche al diritto, dall’economia alle scienze sociali.

Il sistema statunitense, affiancato da quello britannico, continua a presidiare la maggior parte dei vertici globali.

L’Asia prosegue la sua scalata, con atenei di Cina, Singapore e Corea del Sud che guadagnano posizioni anno dopo anno, soprattutto nelle discipline STEM. Una dinamica di lungo periodo che nel 2026 appare ancora più marcata.

L’Europa continentale—Francia, Germania e Italia in testa—mantiene posizioni solide ma raramente ai vertici assoluti, fatta eccezione per nicchie di eccellenza come quella della Sapienza. La frammentazione nei sistemi di finanziamento e governance resta uno degli ostacoli principali nella competizione con i mega-atenei anglosassoni e asiatici.

Le implicazioni per studenti e atenei italiani

I risultati della classifica QS 2026 offrono strumenti preziosi per orientarsi nella scelta del percorso universitario. Gli studenti possono identificare eccellenze consolidate e valutare la qualità della formazione su scala globale. Il primato della Sapienza in lettere classiche conferma l’Italia come riferimento negli studi umanistici, ma solleva interrogativi sulla presenza limitata ai vertici nelle STEM.

Il sistema italiano si colloca sotto la media OCSE nella spesa per istruzione superiore e ricerca. Trasformare la quantità di presenze in posizionamenti d’élite richiede investimenti strutturali, politiche di reclutamento competitive e semplificazione burocratica. I prossimi ranking indicheranno se il Paese saprà attrarre talenti internazionali e mantenere il trend positivo.