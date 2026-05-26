Sciopero 29 maggio, trasporti bloccati e fasce garantite: guida orari e impatti

Lo sciopero del 29 maggio è stato indetto da diverse sigle sindacali di base: Cub, Sgb, Adl Varese, SI Cobas, Usi-Cit e Usi 1912. L’astensione dal lavoro coinvolge sia il settore pubblico sia quello privato per l’intera giornata, dalle ore 00:01 alle ore 23:59, inserendosi in un calendario più ampio di mobilitazioni nazionali.

Al centro della protesta ci sono rivendicazioni che toccano direttamente la vita di studenti, giovani lavoratori e famiglie. I sindacati chiedono più investimenti in sanità, scuola, trasporti e welfare, contrapponendosi all’aumento delle spese militari.

Tra le richieste figurano l’introduzione di un salario minimo non inferiore a 12 euro l’ora, aumenti salariali e pensionistici, e meccanismi che tutelino il potere d’acquisto di fronte all’inflazione.

La mobilitazione denuncia anche fenomeni di precarietà e sfruttamento sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle condizioni dei giovani che entrano nel mercato del lavoro. Lo sciopero si collega inoltre al contesto internazionale, con riferimenti ai conflitti in Medio Oriente e alla situazione palestinese, ribadendo l’opposizione a politiche ritenute distanti dai bisogni sociali reali.

I trasporti: finestre garantite, treni coinvolti e ricadute per i pendolari

Il personale ferroviario del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord si ferma dalle 21:00 di giovedì 28 maggio fino alle 21:00 di venerdì 29 maggio. Durante questa finestra possono verificarsi cancellazioni, ritardi e modifiche improvvise anche a ridosso dell’inizio e della fine dello sciopero.

Essendo un giorno feriale, sono però attive le fasce di garanzia per i servizi minimi: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, nelle quali i treni principali restano operativi per tutelare i pendolari che si recano a scuola, università o lavoro. Fuori da questi orari, il rischio di restare a piedi aumenta sensibilmente.

Oltre ai treni, lo sciopero coinvolge il trasporto pubblico locale su scala nazionale: bus, tram e metropolitane potranno subire rallentamenti o blocchi, con modalità che variano da città a città. È fondamentale verificare in anticipo le fasce garantite pubblicate dalle singole aziende di trasporto.

Il personale delle autostrade incrocia le braccia dalle 22:00 di giovedì 28 alle 22:00 di venerdì 29, con possibili rallentamenti ai caselli e nei servizi di manutenzione. Per chi deve viaggiare, il consiglio è di consultare gli elenchi aggiornati dei treni garantiti, monitorare le comunicazioni ufficiali delle compagnie e delle amministrazioni locali e prevedere tempi di percorrenza più lunghi.

La scuola e i servizi essenziali: cosa può fermarsi e cosa resta attivo

L’astensione copre l’intera giornata, dalle 00:01 alle 23:59, per la maggior parte delle categorie pubbliche e private. Nell’istruzione e ricerca sono possibili lezioni saltate, orari ridotti o servizi amministrativi rallentati.

In sanità partecipa il personale sanitario e non sanitario delle strutture pubbliche, ma la legge impone di garantire i servizi essenziali.

Lo sciopero tocca anche funzioni centrali e locali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, regioni a statuto speciale, province autonome e autorità indipendenti. Per i vigili del fuoco, i turnisti si fermano quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00, senza decurtazione salariale; il personale giornaliero e amministrativo per l’intera giornata.

Sono esclusi i lavoratori di Comuni e Camere di commercio nelle regioni a statuto ordinario con elezioni amministrative o circoscrizionali, per garantire il regolare svolgimento del voto.

Chi ha visite mediche, esami o appuntamenti in uffici pubblici deve controllare comunicazioni ufficiali della struttura, verificare conferme o rinvii e prevedere tempi più lunghi per code e spostamenti nelle ore centrali.

Le strategie operative per studenti, lavoratori e viaggiatori

Per ridurre i disagi del 29 maggio serve organizzazione. Chi frequenta scuola o università deve verificare le comunicazioni di docenti e segreterie su lezioni, esami e ricevimenti, programmare gli spostamenti nelle fasce garantite (6–9 e 18–21) e predisporre alternative: percorsi diversi, car pooling con compagni, bici o monopattino.

Chi lavora o ha visite mediche controllerà gli avvisi aziendali o sanitari, chiederà di spostare appuntamenti non urgenti e considererà possibili ritardi anche a fine sciopero. Per i viaggiatori è fondamentale monitorare in tempo reale siti e app di compagnie ferroviarie e trasporto locale, evitare coincidenze strette e salvare i link ai treni garantiti e alle pagine informative dello sciopero.