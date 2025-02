La scrittura a mano è più efficace rispetto all'apprendimento visivo

La scrittura a mano agevola l’apprendimento

Un nuovo studio pubblicato su Acta Psychologica proverebbe che scrivere a mano sia più efficace rispetto all’apprendimento visivo per i bambini delle elementari. Nello specifico, li aiuterebbe maggiormente, più di quanto faccia il secondo, a imparare nuove parole in inglese. In particolare, migliorerebbe la memorizzazione della forma, del suono e del significato delle parole. Insomma, una bella conferma del fatto che mettere penna su carta sia fondamentale per imparare una lingua, soprattutto quando si è all’inizio!

Lo studio dei ricercatori della Shenyang Normal University

Gli scienziati, un team di esperti della Shenyang Normal University, in Cina, sostengono che la scrittura a mano coinvolge il cervello in modo diverso rispetto alla semplice operazione del digitare dei tasti su un dispositivo o all’apprendimento visivo. Questo avviene perché la scrittura a mano coinvolge più canali sensoriali: vedere le lettere, guidare i movimenti della mano e sentire il contatto della penna o della matita con la carta. Ne viene fuori un’esperienza multisensoriale che rende il processo di apprendimento più coinvolgente e più radicato.

Al contrario, leggere le parole su uno schermo o una pagina si basa esclusivamente sull’input visivo, il che potrebbe non favorire una memoria altrettanto solida. A tal proposito è stato ipotizzato che la scrittura possa anche attivare aree del cervello legate alla memoria motoria e spaziale, facilitando di fatto il recupero delle informazioni che si sono apprese nel tempo.

Come si è svolta la ricerca

Come si è svolta la ricerca in oggetto? Il team ha cercato di verificare se la scrittura a mano comporti concreti vantaggi nell’apprendimento dei tre aspetti critici delle parole inglesi: la loro forma (l’aspetto visivo), il suono (la pronuncia) e il significato (la comprensione semantica). Per testare questa ipotesi, Yang Ying e i suoi colleghi hanno reclutato 40 studenti delle elementari (20 maschi e 20 femmine, età media 11 anni). Gli studenti sono stati divisi in due gruppi: uno che imparava parole inglesi tramite scrittura a mano, l’altro che le apprendeva tramite lettura visiva. Entrambi i gruppi hanno ricevuto lo stesso numero di parole da apprendere e sono stati sottoposti a sessioni di studio controllate per fare in modo che fosse garantita uniformità nelle condizioni sperimentali.

I risultati dello studio

Ebbene, al termine dell’esperimento, il gruppo che ha utilizzato la scrittura a mano ha ottenuto risultati migliori rispetto a quello che aveva appreso tramite la sola lettura visiva. I ricercatori hanno rilevato che gli studenti che scrivevano le parole raggiungevano una maggiore accuratezza nei test di riconoscimento e di richiamo delle stesse, oltre a tempi di risposta più rapidi nei compiti assegnati.

Gli autori dello studio hanno ipotizzato che uno dei motivi principali di questi vantaggi sia legato al fatto che scrivere parole a mano “costringa” i bambini a rallentare e a prestare molta attenzione alle forme e ai dettagli delle lettere. Sarebbe questo maggiore coinvolgimento a favorire una memorizzazione più profonda rispetto alla semplice lettura. La scrittura manuale implica un’elaborazione multisensoriale che stimola più aree del cervello nello stesso momento, il che migliora l’integrazione delle informazioni e il consolidamento della memoria. Infine, l’elaborazione visiva dettagliata che avviene durante la scrittura aiuterebbe gli studenti a riconoscere e distinguere meglio le parole in futuro.

I benefici della scrittura a mano

Al di là di quanto emerso dallo studio, i benefici della scrittura a mano sono indubbi. Rispetto alla digitazione richiede più tempo, è vero, ma proprio per questo migliora la concentrazione e aiuta a organizzare meglio i pensieri. Dal punto di vista creativo, rende più facile sviluppare idee senza eventuali distrazioni digitali. Inoltre, migliora la coordinazione e le abilità motorie. Scrivere a mano può avere anche un risvolto rilassante, quasi meditativo, utile per ridurre lo stress e dare spazio all’espressione personale. Infine, gli appunti scritti a mano sono più facili da ricordare rispetto a quelli digitati. Per questo vale la pena riscoprire la scrittura a mano, magari con un diario, una lista o delle semplici note quotidiane.

Leggi anche:

Foto apertura di JESHOOTS.com via Pexels