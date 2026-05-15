Scuole aperte d'estate in Sicilia: 1,5 milioni contro la dispersione, tra opportunità e criticità

L’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha stanziato 1,5 milioni di euro con la circolare “Percorsi estivi”, destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado della Sicilia. L’iniziativa si affianca al Piano Estate nazionale promosso dal ministro Valditara e mira a contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, offrendo al contempo un supporto concreto alle famiglie durante i mesi estivi.

“Questo intervento finanziato con fondi regionali si inserisce nel novero delle azioni avviate dal governo Schifani per contrastare la dispersione scolastica e favorire il benessere degli alunni“, ha dichiarato l’assessore Mimmo Turano.

Ogni istituto può presentare una sola proposta progettuale, con un finanziamento massimo di 15 mila euro. Le domande devono essere inviate tramite posta elettronica certificata entro il 3 giugno, e le attività dovranno concludersi entro il 31 agosto 2026.

Le attività previste: laboratori, uscite e potenziamento

Il programma estivo si articola in proposte differenziate per fascia d’età, pensate per valorizzare competenze trasversali e favorire la socializzazione fuori dall’aula.

Per le scuole primarie, le attività spaziano dai laboratori creativo-manuali e musicali alle esperienze ludico-motorie all’aperto. Particolare attenzione è dedicata all’educazione ambientale, con percorsi pratici come la cura di orti scolastici e l’osservazione diretta della natura, per stimolare curiosità e consapevolezza ecologica.

Nelle scuole secondarie di primo grado, l’offerta si amplia con laboratori orientati al potenziamento delle competenze disciplinari, affiancati da visite culturali, escursioni e uscite didattiche sul territorio. L’obiettivo è rendere l’apprendimento più dinamico e coinvolgente, collegando contenuti curriculari a esperienze concrete e contesti reali, in modo da rafforzare motivazione e senso di appartenenza alla comunità.

Le dichiarazioni istituzionali: la linea di Mimmo Turano

L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano ha inquadrato l’intervento nel quadro delle azioni avviate dal governo Schifani per contrastare la dispersione scolastica e favorire il benessere degli alunni. Secondo Turano, mantenere le scuole aperte nei mesi estivi rappresenta un supporto concreto alle famiglie e un’opportunità educativa: «diamo ai piccoli alunni delle elementari e delle medie una chance di socializzazione in più nella vita reale, fondamentale in un’epoca caratterizzata da un crescente isolamento digitale».

L’iniziativa si propone di rafforzare il ruolo della scuola come presidio sul territorio e di potenziare le competenze degli studenti attraverso attività laboratoriali e all’aperto.

Le criticità sollevate: caldo, dotazioni e priorità

Sui social numerosi cittadini hanno espresso dubbi sull’efficacia dell’iniziativa, evidenziando problemi strutturali degli edifici scolastici. La principale preoccupazione riguarda il caldo estivo: molte scuole siciliane non dispongono di impianti di climatizzazione adeguati e si trasformano in “forni” già durante la primavera, rendendo difficile immaginare attività didattiche nei mesi più caldi.

Alcuni utenti mettono in discussione l’impostazione stessa del progetto, ritenendolo più un supporto organizzativo per le famiglie che una risposta efficace alla dispersione scolastica. Altri interventi sottolineano come le priorità dovrebbero concentrarsi su servizi essenziali durante l’anno: tempo pieno funzionante, mense scolastiche, manutenzione degli edifici, palestre agibili e impianti in ordine.

Senza questi miglioramenti strutturali, le iniziative estive rischiano di apparire come misure temporanee incapaci di incidere sulle disuguaglianze educative.

C’è chi rivendica inoltre il diritto al riposo degli studenti dopo nove mesi di impegno scolastico, proponendo come alternative campus estivi con attività più libere e meno strutturate.

Il contesto e le prospettive: tra sostegno alle famiglie e contrasto alla dispersione

L’iniziativa della Regione Siciliana si inserisce in un dibattito nazionale sul ruolo della scuola come presidio educativo e sociale. Da un lato emerge la necessità di offrire servizi che aiutino le famiglie a conciliare lavoro e cura dei figli durante l’estate; dall’altro resta aperta la questione della qualità dell’offerta formativa e dell’adeguatezza delle strutture.

L’efficacia dei “Percorsi estivi” dipenderà dalla capacità delle scuole di presentare progetti concreti e dalla qualità delle attività proposte sul territorio.