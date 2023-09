Seconda laurea a 86 anni. Le parole di Angelo: "Un pizzico di emozione"

Una bella soddisfazione per l’ottantaseienne Angelo Marino, il quale durante la giornata del 21 settembre, ha conseguito la sua seconda laurea in Lettere all’Università di Siena.

Il Dottor Angelo, nato nel 1937, si era precedentemente laureato in Giurisprudenza nel 1962, discutendo una tesi sul diritto penale. L’argomento principale della sua prima laurea è stato inerente alle truffe in molteplici ambiti e settori professionali. Successivamente questo primo traguardo accademico, il signor Angelo ha lavorato come segretario comunale per diversi municipi del Piemonte, della Liguria, della Toscana e anche dell’Umbria. Verso la fine della sua carriera lavorativa, Angelo Marino ha deciso di stabilirsi nel Comune di Siena, esercitando la professione di segretario generale fino alla pensione.

Il sogno, però, di Angelo di conseguire una seconda laurea non si è mai spento, sebbene durante la sua vita abbia ottenuto numerose soddisfazioni personali. Così, qualche anno fa decise di iscriversi ai corsi del “Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne” all’Università di Siena.

La discussione della tesi del Dottor Marino è stata pianificata per il 21 settembre nella cappella del dipartimento universitario di San Niccolò. Con presenti il Presidente della commissione Marco Valenti, il relatore Pierluigi Piellini e il controrelatore Niccolò Scaffai, lo studente ottantaseienne ha conquistato un altro traguardo. Inoltre, il rettore dell’istituto, Roberto Di Pietra ha partecipato alla discussione, dimostrando tutto il suo supporto.

La seconda laurea del signor Marino dovrebbe essere un esempio costruttivo e positivo per tutti, provando che con la costanza e la passione ogni meta, anche la più difficile, potrebbe essere raggiunta.

La seconda tesi di Angelo Marino

La tesi discussa dal Dottor Marino presso l’Istituto San Niccolò di Siena si intitola “Il mio paese 1937-1950”. L’esposizione dello studente era incentrata su un excursus storico-letterario del periodo in cui è vissuto, ottenendo numerosi consensi positivi dalla commissione di laurea. Gli stessi docenti hanno successivamente voluto complimentarsi con il neolaureato e lodare tutto l’intero percorso di studio affrontato.

Dopo aver argomentato la propria tesi, il neodottore ha descritto l’esperienza universitaria vissuta con un “pizzico di emozione”, dimostrando una notevole consapevolezza dei traguardi raggiunti.

Di supporto all’ottantaseienne durante la giornata di giovedì 21 settembre, era presente tutta la famiglia, emozionata e molto coinvolta per questo magnifico secondo traguardo. Presenti alla discussione erano anche le figlie del neodottore, le quali hanno dichiarato di operare direttamente in ambito universitario.

Insomma, questo episodio dimostra che i sogni possono essere raggiungibili e realizzabili a qualsiasi età. Solitamente, ad un percorso universitario vengono associate figure di giovani studenti e studentesse, ma il traguardo accademico raggiunto dal signor Marino riscontra ben altro. I percorsi accademici possono essere molteplici e non deve essere presente alcun vincolo e limite di età, poiché in certi casi occorre un “pizzico” di perseveranza, consapevolezza e forza di volontà per raggiungere qualsiasi meta, anche quella apparentemente più difficile.

Non è da tutti mettersi in gioco con una seconda laurea all’età di ottantasei anni. Il signor Angelo, essendo un uomo già in pensione, durante la sua vita ha già contribuito molto con la sua professione nel mondo del lavoro. Perciò, con questo suo secondo titolo accademico, ha dimostrato a tutti di voler ricevere cultura e in parte “trasmetterla” indirettamente agli altri.