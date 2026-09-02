Semestre aperto medicina, odontoiatria e veterinaria: online le esercitazioni sui Syllabus, simulazioni da novembre

Sulla piattaforma www.semestreaperto-medodovet.it sono ora disponibili le prime esercitazioni dedicate agli argomenti dei Syllabus ufficiali del semestre aperto per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria.

I quesiti messi a disposizione degli studenti riguardano i moduli didattici di tre materie fondamentali: Biologia, Fisica, Chimica e propedeutica biochimica.

Tra gli argomenti coperti figurano le basi dell’organizzazione biologica e molecolare della vita, i meccanismi cellulari di trasmissione dell’informazione genetica, i metodi della fisica e la meccanica, la struttura dell’atomo, i legami chimici e gli stati di aggregazione della materia.

Le esercitazioni consentono agli studenti di verificare progressivamente la propria preparazione durante lo svolgimento del semestre e si affiancano agli altri strumenti didattici già presenti sulla piattaforma, quali corsi online e gli esercizi sulle conoscenze in ingresso, garantendo aderenza ai Syllabus previsti dal percorso formativo.

La piattaforma e i promotori: Crui, Mur e Cisia

La piattaforma www.semestreaperto-medodovet.it è promossa dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), ed è realizzata dal Consorzio Interuniversitario Cisia. L’iniziativa è interamente gratuita e rappresenta un impegno istituzionale a sostegno dei futuri studenti dei corsi sanitari.

Attiva dal primo luglio con i primi strumenti di preparazione al semestre aperto, la piattaforma ha registrato un’adozione significativa: fino a oggi ha totalizzato diversi milioni di visualizzazioni e conta oltre 26 mila utenti registrati. Questi numeri attestano l’interesse crescente da parte degli aspiranti matricole e confermano la credibilità dell’offerta formativa, garantita dalla collaborazione tra organismi di riferimento del sistema universitario italiano.

I prossimi passi: ampliamento dei quesiti e simulazioni da novembre

L’offerta della piattaforma semestreaperto-medodovet.it si arricchirà progressivamente nelle prossime settimane, seguendo l’avanzamento delle lezioni negli atenei. Gli studenti iscritti potranno accedere a nuovi quesiti relativi agli ulteriori argomenti previsti dai Syllabus di Biologia, Fisica, Chimica e propedeutica biochimica, ampliando così la copertura tematica man mano che i corsi procedono.

A partire da novembre, la piattaforma metterà a disposizione le simulazioni delle prove d’esame previste al termine del semestre aperto. Questi test riprodurranno fedelmente le condizioni delle prove effettive, con un numero di quesiti e tempi di risposta analoghi a quelli che gli studenti affronteranno negli esami ufficiali.

Le simulazioni consentiranno ai candidati di verificare il proprio livello di preparazione complessivo e di familiarizzare con il formato della prova, riducendo l’incertezza e migliorando la performance finale nelle prove di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria.

L’integrazione con mooc ed esercizi di ingresso

Le esercitazioni pubblicate in queste settimane non rappresentano uno strumento isolato, ma si inseriscono in un’offerta didattica articolata già disponibile sulla piattaforma. Accanto ai nuovi quesiti, gli studenti possono infatti continuare a utilizzare i corsi online in formato Mooc e gli esercizi dedicati alle conoscenze in ingresso, strumenti attivi fin dall’avvio del portale.

L’integrazione tra questi tre elementi consente agli iscritti di seguire un percorso di preparazione continuo e progressivo durante l’intero semestre aperto. I Mooc offrono lezioni strutturate sugli argomenti previsti dai Syllabus, gli esercizi di ingresso verificano il livello iniziale delle competenze e le esercitazioni permettono di testare quanto appreso durante lo svolgimento dei moduli didattici.

Questa combinazione supporta un monitoraggio costante della propria preparazione in vista delle prove finali.