Servizio Civile Universale 2025: bando, requisiti e scadenza

E’ da poco uscito il bando per il Servizio Civile Universale 2025, un’importante opportunità per i giovani italiani (e stranieri) di contribuire al miglioramento della società acquisendo, al tempo stesso, utili competenze per il futuro. Nel bando sono riportate tutte le indicazioni necessarie per poter presentare la propria domanda per partecipare a diversi tipi di progetti, sia in ambito sociale che ambientale, culturale o educativo. In Italia così come all’estero. Possono aderire giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che soddisfino gli specifici requisiti previsti dal regolamento. Ecco tutti i dettagli, dalle scadenze all’iter di selezione fino alle date da ricordare.

Il bando per il Servizio Civile Universale 2025

Secondo il bando, verranno selezionati 62.549 operatori volontari, che saranno impiegati in progetti afferenti a programmi di intervento da realizzarsi sia sul territorio nazionale che estero. Nello specifico, gli operatori saranno così ripartiti:

61.166 saranno avviati in servizio in 2.324 progetti, afferenti a 386 programmi di intervento in Italia

1.383 saranno avviati in servizio in 184 progetti, afferenti a 34 programmi di intervento all’estero

Per partecipare alla selezione del Servizio Civile Universale, è necessario individuare il progetto in cui si desidera essere coinvolti. L’elenco completo dei progetti disponibili, sia in Italia che all’estero, può essere consultato utilizzando i motori di ricerca dedicati: “Scegli il tuo progetto in Italia” e “Scegli il tuo progetto all’estero”, accessibili nella sezione “Progetti” del portale. Per visualizzare tutti i progetti, è sufficiente cliccare sul tasto CERCA senza compilare i campi di ricerca. Per una selezione più specifica, si possono filtrare i risultati scegliendo i criteri di proprio interesse. Ogni scheda progetto riporta i dettagli utili, incluso il numero di domande già ricevute per la sede, e viene aggiornata quotidianamente.

Una volta individuato il progetto, visitate la home page del sito dell’ente promotore, dove è disponibile la scheda con le informazioni essenziali, utili per comprendere meglio gli obiettivi e le modalità di partecipazione.

Requisiti per il Servizio Civile Universale 2025

Come detto in apertura, il Servizio Civile Universale 2025 è aperto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Il periodo di impiego varia dai 10 ai 12 mesi. I progetti prevedono un impegno settimanale di 25 ore (oppure un monte ore annuo proporzionato alla durata: 1.145 ore per progetti di 12 mesi, 1.049 ore per 11 mesi e 954 ore per 10 mesi, distribuite su cinque o sei giorni a settimana).

La data di avvio in servizio varia per ogni progetto in base a fattori quali la conclusione delle procedure di selezione, l’esame delle graduatorie o le peculiarità del progetto stesso. Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. In ogni caso, l’avvio avverrà entro il 23 settembre 2025.

I colloqui di selezione, il cui calendario sarà pubblicato sul sito dell’ente almeno 10 giorni prima dell’inizio, potranno svolgersi anche online, se le condizioni non consentono la presenza fisica. In caso di parità di punteggio in graduatoria, sarà preferito il candidato più anziano. Per l’assunzione in servizio, è necessario scaricare e firmare il contratto disponibile sul sito del Dipartimento.

Scadenza

C’è tempo fino alle ore 14:00 del 18 febbraio 2025 per presentare la propria candidatura a uno dei progetti del Servizio Civile Universale, che si svolgeranno tra il 2025 e il 2026 sia in Italia che all’estero.

Per candidarsi è necessario inviare la propria domanda di partecipazione direttamente all’ente che gestisce il progetto scelto, utilizzando esclusivamente la piattaforma online DOL (Domanda On Line), disponibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. L’accesso alla piattaforma richiede il riconoscimento dell’identità del candidato. E lo si può fare in due modi.

Se siete cittadini italiani: potete accedere alla piattaforma utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per completare la candidatura è necessario disporre di credenziali SPID di livello 2.

Se siete cittadini stranieri, dell’Unione Europea o di Paesi extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia, e non potete richiedere lo SPID, potete ottenere delle credenziali specifiche per accedere alla piattaforma. La procedura per richiederle è descritta nella pagina iniziale del portale DOL.

