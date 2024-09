Servizio civile universale: cos'è e come fare domanda (anche per quello digitale)

Presentato il bando per la selezione di quasi 6500 volontari

È stato pubblicato il bando relativo al servizio civile universale per la selezione di 6.478 operatori volontari da impiegare in progetti legati a tre importanti aree di intervento: quella del servizio civile digitale, ambientale e per il Giubileo della Chiesa cattolica. Chiunque voglia partecipare, può presentare la propria candidatura entro le ore 14.00 del 26 settembre 2024, scegliendo uno tra i numerosi progetti che verranno realizzati in tutta Italia. Prima di procedere con i dettagli su come presentare la domanda, però, qualche info che può tornarvi utile.

Cos’è il servizio civile universale

Il Servizio civile universale è un’iniziativa promossa dal governo che consente ai giovani di dedicare un periodo della propria vita a favore della comunità, partecipando ad attività di carattere sociale, culturale, ambientale o educativo. È un’esperienza di crescita personale e professionale che permette di sviluppare competenze trasversali e specifiche. Grazie ai progetti del servizio civile i volontari possono impegnarsi attivamente nella società e contribuire, nel loro piccolo, al miglioramento delle condizioni di vita e alla promozione di valori positivi che ci interessano un po’ tutti.

Qual è la differenza tra le tre aree di intervento? Il Servizio civile digitale punta a ridurre il divario digitale, e lo fa fornendo supporto e formazione per l’accesso ai servizi online. Il Servizio civile ambientale si concentra sulla tutela dell’ambiente, e punta a sensibilizzare i cittadini sulla sostenibilità e a promuovere iniziative ecologiche. Infine, il Servizio civile per il Giubileo si rivolge all’organizzazione e al supporto delle attività legate a questo evento di grande importanza per la Chiesa. Che, tecnicamente, è il periodo durante il quale il Papa concede l’indulgenza plenaria ai fedeli che si recano a Roma.

In cosa consistono i progetti?

Prima di procedere con l’invio della domanda, bisogna avere ben chiaro per quale progetto ci si vuole candidare. Per farlo, basta andare sul sito ufficiale https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ e visitare l’elenco dei progetti di SCU relativi all’Italia. Qui, basta cliccare sulla sezione “Progetti” presente nella pagina e utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia”. Potete naturalmente affinare la ricerca selezionando valori e voci di vostro interesse. Non solo: nella pagina di ogni singolo progetto si può visualizzare un dato importante, ovvero il numero delle domande pervenute per quella sede.

Le tipologie sono tante, e comprendono, tra le altre, progetti di animazione culturale verso minori, educazione e promozione ambientale, riqualificazione urbana, salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche, educazione e promozione dei diritti del cittadino, educazione informatica, educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della Patria.

Ogni progetto avrà una durata di 12 mesi. I volontari saranno impegnati 25 ore settimanali o 1.145 ore annuali, che saranno distribuite in cinque o sei giorni a settimana. Una volta selezionato, ogni operatore dovrà sottoscrivere un contratto con il Dipartimento nel quale, tra l’altro, è riportato l’importo dell’assegno mensile che gli spetta per lo svolgimento del servizio, che è pari ad € 507,30.

I posti previsti

Come riporta il sito ufficiale del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, il bando prevede che vengano assegnate le seguenti tipologie di posti:

3.399 operatori volontari (per 162 progetti afferenti a 47 programmi di intervento del Servizio civile digitale)

2.354 operatori volontari per 142 progetti afferenti a 54 programmi di intervento di Servizio civile ambientale

632 operatori volontari per 44 progetti afferenti a 13 programmi di intervento di Servizio civile per il Giubileo della Chiesa cattolica

93 operatori volontari per 23 progetti, afferenti a 9 programmi di intervento da realizzarsi in Italia autofinanziati

Servizio civile universale, come presentare la domanda

Innanzitutto, come detto in apertura, avete tempo fino al 26 settembre. Se siete interessati a partecipare ai progetti del Servizio civile universale dovrete compilate e presentare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma Domanda on line (DOL), accessibile da PC, tablet o smartphone, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per poter accedere alla piattaforma è necessario essere riconosciuti dal sistema DOL. Le modalità di accesso variano a seconda della cittadinanza:

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per accedere alla piattaforma è necessario introdurre le credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

I cittadini dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che non sono in possesso o non possono ottenere lo SPID, possono accedere alla piattaforma richiedendo apposite credenziali al Dipartimento, seguendo la procedura indicata nella home page della piattaforma stessa.

