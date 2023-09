Settimana nazionale della dislessia 2023: gli eventi in programma

Ogni ottobre, in tutto il mondo, si celebra il mese della sensibilizzazione sulla dislessia. Proprio in quest’ottica, dal 2 all’8 ottobre 2023 torna la Settimana Nazionale della Dislessia organizzata da AID (Associazione Italiana Dislessia) durante la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). Se ogni paese e organizzazione dedicata saranno impegnati ad organizzare le proprie attività ed iniziative a livello locale, anche l’Italia non sarà da meno e, per questo, numerosi sono gli eventi in programma che avranno luogo da qui a breve.

Settimana della Dislessia 2023

Titolo di quest’anno è “LEGGEre libera TUTTI: diritti verso l’apprendimento“. Giunta alla sua ottava edizione, la settimana nazionale ha dimostrato ancora una volta di essere una pietra miliare nell’ambito dell’istruzione e dell’educazione in Italia. Basti pensare al grande successo raccolto lo scorso anno quando 171 sono stati gli eventi complessivi, e di questi ben 133 svolti n presenza. Eventi che non sarebbe stato possibile realizzare senza l’instancabile impegno delle sezioni provinciali e di centinaia di volontari che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per assicurare il successo dell’iniziativa.

In attesa dell’imminente nuova edizione, prevista per la settimana prossima, si prospetta un ampio programma di eventi di informazione e sensibilizzazione che coinvolgerà tutto il territorio nazionale. Anche questi, organizzati da centinaia di volontari provenienti da oltre 70 sezioni provinciali dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), in collaborazione con enti pubblici, organizzazioni del terzo settore e istituti scolastici, verranno svolti sia in presenza che online per poter permettere a tutti di partecipare.

La legge legge 170/2010

Uno dei temi più discussi sarà sicuramente la legge 170/2010. Si tratta della legge il cui primo comma recita così:

La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

La stessa assegna alle istituzioni scolastiche e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate per garantire che gli alunni e gli studenti affetti da DSA abbiano l’opportunità di raggiungere i risultati meritati grazie ad un costante supporto. L’Associazione Italiana Dislessia mira a garantire il pieno riconoscimento dei diritti delle persone con DSA, estendendolo anche all’ambito universitario e ai concorsi regionali.

Settimana della dislessia 2023: gli eventi

Tra gli eventi in programma, che sono tantissimi e non potremmo inserire tutti qui (vi invitiamo, anzi, a visitare la pagina ufficiale sul sito dell’AID), a Roma segnaliamo Pillole di “Attrezziamoci”, un laboratorio destinato a studenti con DSA nell’ambito del quale verranno presentati gli strumenti di base per gestire il proprio percorso di apprendimento utilizzando PC e smartphone. Si terrà sabato 30 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’IC fratelli Cervi.

A Modena, mercoledì 4 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 19.30 presso il Conservatorio Vecchi-Tonelli è in programma “Storie di musica e dislessia: esperienze didattiche e presentazione dell’opera Cronache del bambino anatra”. A Milano, giovedì 5 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado Monteverdi “DSA e scuola: come affrontarli”. Ci si occuperà di spiegare cosa sono i DSA e come aiutare i giovani che ne sono affetti ad acquisire un metodo di studio autonomo.

A Catania, infine, “Leggere libera tutti: diritti verso l’apprendimento”. L’evento, che è previsto per martedì 3 ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso l’ICS Gabriele D’Annunzio, illustrerà quali sono i diritti che spettano a chi abbia avuta riconosciuta una diagnosi di DSA e quali sono le tappe successive.

