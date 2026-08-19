Smartphone a scuola, 10 modelli operativi per aggiornare PTOF e regolamenti con la gradualità delle sanzioni

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, disciplinato dal D.P.R. 249/1998 e recentemente modificato dal D.P.R. 134/2025, costituisce la cornice giuridica entro cui le scuole devono muoversi nella gestione degli smartphone in classe. Le modifiche normative hanno rafforzato il principio di gradualità delle sanzioni disciplinari, elemento centrale per garantire un approccio educativo nelle situazioni che coinvolgono l’uso improprio dei dispositivi digitali.

La necessità di allineare i documenti interni alle indicazioni normative ha reso indispensabile un aggiornamento organico dei regolamenti d’istituto, del PTOF e delle circolari. Gli approfondimenti annunciati offrono una doppia chiave interpretativa, giuridica e pedagogica, per sostenere dirigenti e organi collegiali nell’applicazione coerente del principio di gradualità, che richiede di valutare caso per caso la gravità dell’infrazione prima di comminare sanzioni.

I destinatari e gli obiettivi operativi

I materiali in arrivo sono stati progettati per rispondere alle esigenze concrete di dirigenti scolastici, DSGA e collegi docenti, figure chiave nella gestione quotidiana delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è fornire strumenti immediatamente utilizzabili per aggiornare regolamenti d’istituto, PTOF e circolari interne, in linea con le recenti indicazioni normative.

Oltre agli articoli di approfondimento, che offrono chiavi interpretative giuridiche e pedagogiche, saranno disponibili modelli documentali scaricabili pensati per tradurre i principi normativi in azioni concrete. Questa doppia offerta permette di coniugare riflessione teorica e pratica amministrativa, sostenendo le scuole nell’applicazione coerente del principio di gradualità delle sanzioni.

Le tipologie di documenti in arrivo

Le risorse annunciate comprendono una gamma articolata di strumenti operativi e di analisi. Tra questi figurano note tecniche destinate al PTOF con i criteri applicativi dello Statuto, documenti che definiscono criteri condivisi per l’uso dello smartphone durante le attività didattiche e modelli di circolare dedicati ai chiarimenti educativi e alla corresponsabilità tra scuola e famiglia. Sono previste riflessioni specifiche per i dirigenti scolastici alla luce del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 134/2025, insieme a proposte di relazione illustrativa e note tecniche a supporto delle modifiche del regolamento d’istituto.

I materiali si estendono anche a documenti che motivano l’inserimento esplicito nel PTOF dei principi dello Statuto, approfondimenti sul principio giuridico e pedagogico della gradualità delle sanzioni nella scuola secondaria e bozze di circolare per la comunicazione alle famiglie sull’uso dei dispositivi digitali. Il pacchetto include inoltre proposte di deliberazione per il Consiglio d’Istituto e modelli applicativi che rendono operativo il divieto di utilizzo del cellulare all’interno della cornice della gradualità. L’intero impianto mira a facilitare una gestione coerente, educativa e sostenibile dei dispositivi digitali, traducendo le indicazioni normative in pratiche accessibili e immediatamente utilizzabili.

La gestione educativa e la corresponsabilità scuola–famiglia

I materiali annunciati pongono al centro una gestione educativa e sostenibile dell’uso degli smartphone, superando logiche meramente repressive. L’approccio proposto richiede un raccordo stretto tra scuola e famiglie, riconoscendo che l’efficacia delle regole sull’uso dei dispositivi dipende dalla condivisione di valori e responsabilità.

Tra i documenti previsti figurano modelli di circolare dedicati alla comunicazione scuola–famiglia, pensati per illustrare ai genitori i criteri adottati e il principio di gradualità delle sanzioni. Questi strumenti facilitano la corresponsabilità educativa, chiarendo come le misure disciplinari si integrino in un percorso di responsabilizzazione progressiva degli studenti, nel rispetto dello Statuto.

Le ricadute su PTOF e regolamento d’istituto

I materiali in arrivo forniranno strumenti concreti per adeguare i documenti fondamentali delle istituzioni scolastiche. Il PTOF dovrà contenere un riferimento esplicito ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, secondo le indicazioni tecniche proposte. Questo inserimento garantirà coerenza tra le linee educative della scuola e il quadro normativo.

Il regolamento d’istituto richiederà modifiche strutturate, supportate da proposte di relazione illustrativa e note tecniche che facilitino il percorso di aggiornamento. Gli schemi di deliberazione per il Consiglio d’Istituto offriranno una base operativa per formalizzare le decisioni relative alla gestione dei dispositivi digitali.

Il modello applicativo dedicato tradurrà il principio di gradualità in misure concrete per l’uso del cellulare, definendo modalità disciplinari progressive e proporzionate alle infrazioni.