Sostiene l'esame di Maturità portando a scuola il figlio di 4 mesi

Affrontare gli impegni scolastici è già un percorso impegnativo per molti studenti, ma Swamy ha dimostrato una forza di volontà straordinaria nel riuscire a conciliare il suo ruolo di neomamma con il desiderio di conseguire il diploma. E ne parliamo oggi perché la sua storia è un esempio di come, con la giusta dose di passione ed il sostegno altrui, si possa superare qualsiasi sfida. Anche quella di diplomarsi nonostante si sia appena diventate mamme. Anche se non sono state tutte rose e fiori.

Sostiene la Maturità portando a scuola il figlio di 4 mesi

Non è stato un cammino facile per Swamy: durante gli ultimi mesi di scuola si è trovata di fronte alla gioia di diventare madre, ma anche alla pressione degli esami finali. Con l’aiuto della sua famiglia e degli insegnanti, è riuscita ad organizzarsi per bilanciare le responsabilità di madre con quelle di studentessa. Il giorno della maturità si è recata a scuola così come i suoi compagni. Ma, anziché essere in compagnia di amici o altri, è arrivata insieme al suo bimbo.

Ed è così che, quando è stata chiamata a sostenere il colloquio, lo ha lasciato tra le braccia della nonna e si è seduta di fronte alla commissione. Il colloquio si è svolto in maniera tranquilla. Tra una domanda ed una risposta la ragazza si è voltata di tanto in tanto per assicurarsi che il suo bimbo stesse bene. Lui, dal canto suo, non ha mai pianto: nessun vagito o verso. Ed è così che la ragazza ha completato l’ultimo step dei suoi studi alle scuole superiori. Fatto questo, è stato il momento dei festeggiamenti, non senza un pizzico di soddisfazione per essere arrivata alla fine dovendo badare ad un neonato.

Si è diplomata con il sostegno di famiglia e scuola

Non si può dire, però, che non sia stata aiutata. Oltre che il supporto della famiglia, Swamy ha ricevuto quello dei suoi compagni di classe ma soprattutto dei professori. Durante i mesi di maternità ha avuto la possibilità di seguire le lezioni in Dad, così da non perdere preziosi giorni di scuola. Swamy ha concluso il suo percorso all’istituto alberghiero Datini di Prato. Una scelta non casuale, dato che i suoi genitori lavorano nel campo della ristorazione da anni. Ed è questo il futuro che la aspetta: dopo il diploma, ha dichiarato, non proseguirà gli studi universitari ma entrerà nel mondo del lavoro, mettendo a frutto il suo percorso scolastico appena concluso.

