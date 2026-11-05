Studente-atleta di alto livello, scadenza il 6 novembre 2026: come presentare la domanda

Il termine ultimo per presentare le richieste di adesione al progetto “Studente-atleta di alto livello” è fissato per il 6 novembre 2026. L’avviso, reso pubblico il 5 novembre 2026, sottolinea con chiarezza l’urgenza di completare l’intera procedura entro la data stabilita, configurando il 6 novembre come ultimo giorno utile per l’invio delle istanze.

La tempistica definita dal calendario ministeriale assume particolare rilevanza per studenti e famiglie interessati, che devono organizzare con attenzione i passaggi necessari alla presentazione della domanda.

La scadenza non ammette proroghe: ogni istanza presentata oltre il termine indicato non potrà essere presa in considerazione nell’ambito della procedura in corso. La comunicazione ufficiale delimita con precisione il perimetro temporale dell’iniziativa, evidenziando come il rispetto della deadline rappresenti condizione essenziale per l’ammissione al progetto dedicato agli studenti che coniugano percorsi scolastici e attività agonistica di alto livello.

I destinatari del progetto

Il progetto “Studente-atleta di alto livello” è rivolto esclusivamente agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio nazionale. La platea potenziale è quindi ampia e comprende tutti gli istituti superiori, dai licei agli istituti tecnici e professionali.

L’accesso all’iniziativa non è però automatico: possono presentare richiesta di adesione soltanto gli studenti in possesso dei requisiti sportivi richiesti dal progetto.

Questa condizione introduce un elemento di selettività significativo, delimitando l’effettiva platea degli aventi diritto rispetto all’universo complessivo degli studenti della secondaria di secondo grado.

I requisiti sportivi specifici non sono dettagliati nella comunicazione ufficiale del 5 novembre 2026, che si limita a richiamare la loro esistenza come criterio necessario per l’adesione. Si intendono quindi come quelli previsti dalla normativa e dalla documentazione di progetto già in vigore.

La procedura di adesione

Le famiglie degli studenti interessati devono presentare l’istanza di adesione al progetto direttamente alla scuola di riferimento. Questo primo passaggio rappresenta il momento in cui viene formalizzata la richiesta di partecipazione al programma Studente-atleta di alto livello.

Una volta ricevuta l’istanza, la scuola assume un ruolo intermediario fondamentale: provvede infatti al caricamento della documentazione sulla piattaforma ministeriale dedicata.

Questo secondo passaggio, gestito interamente dall’istituto scolastico, garantisce che la richiesta sia registrata correttamente nel sistema centrale del Ministero.

La sequenza operativa stabilita — presentazione presso la scuola, poi trasmissione digitale a cura dell’istituto — deve essere rispettata affinché l’adesione risulti valida. Il rispetto della scadenza del 6 novembre 2026 dipende quindi dalla tempestività con cui famiglie e scuole completano i rispettivi passaggi.

Ritardi nella presentazione dell’istanza o nel successivo caricamento possono compromettere l’ammissione al progetto.

Le informazioni disponibili e i limiti

La comunicazione pubblicata il 5 novembre 2026 si limita a richiamare la scadenza del progetto, i destinatari e la procedura di adesione. Non sono forniti dettagli sui requisiti sportivi necessari né sulle modalità di valutazione delle domande da parte del Ministero.

Il perimetro informativo risulta circoscritto agli elementi operativi essenziali per avviare la procedura entro il termine stabilito.