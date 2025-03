Studente ferito durante torneo di rugby: scuola condannata

Una giornata di sport scolastico si è trasformata in un drammatico episodio presso un istituto di Piombino, in provincia di Livorno, durante un torneo di touch rugby nel maggio 2019. L’evento, originariamente concepito come un’esperienza didattica a basso impatto fisico, aveva l’obiettivo di promuovere lo sport e il fair play tra gli studenti. La manifestazione sportiva, organizzata presso un campo sportivo locale, vedeva la partecipazione di diverse classi dell’istituto.

L’incidente ha trasformato un momento di aggregazione e di sana competizione in una grave emergenza quando uno studente minorenne, durante una fase di gioco, ha subito uno scontro violento con un compagno. L’impatto ha causato un serio trauma addominale con perforazione intestinale, rendendo necessario un intervento chirurgico d’urgenza. La gravità delle lesioni ha comportato per il giovane un lungo periodo di convalescenza, compromettendo significativamente le sue attività quotidiane e scolastiche.

Dettagli della sentenza e responsabilità degli insegnanti

La seconda sezione del Tribunale civile di Firenze ha emesso una sentenza che riconosce l’esclusiva responsabilità del personale docente dell’istituto scolastico di Piombino. Il verdetto ha stabilito un risarcimento di 15.615 euro, oltre a interessi legali e spese processuali, che verrà coperto dall’assicurazione scolastica.

Centrale nella decisione è stato il riferimento all’articolo 2048 del Codice Civile, che definisce le responsabilità dei precettori per i danni causati dal fatto illecito dei loro allievi. Le testimonianze acquisite durante il processo hanno evidenziato come gli insegnanti non avessero adottato le necessarie misure preventive per scongiurare l’incidente. La corte ha posto particolare enfasi sull’obbligo di vigilanza che compete al corpo docente durante le attività scolastiche, specialmente quelle che comportano rischi fisici come le competizioni sportive, anche quando queste sono teoricamente progettate come attività a basso impatto.

Sicurezza e prevenzione nelle attività scolastiche

Gli incidenti in ambito scolastico rappresentano una problematica significativa che richiede particolare attenzione. Le situazioni di rischio sono molteplici: dalle cadute accidentali durante la ricreazione agli scontri tra studenti, dagli infortuni durante le lezioni di educazione fisica fino agli incidenti nei laboratori scientifici. Questi eventi non comportano solo conseguenze fisiche, ma possono provocare anche importanti ripercussioni psicologiche sugli studenti, come ansia, stress e difficoltà di concentrazione nelle attività didattiche.