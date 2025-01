Gli studenti cinesi fanno esercizi di calisthenics al cambio dell'ora

Calisthenics a scuola per gli studenti cinesi

Forse non tutti lo sanno ma nelle scuole cinesi, tra una lezione e l’altra, gli studenti sono tenuti a svolgere esercizi fisici obbligatori. Ovvero, che fanno parte del programma scolastico. Si tratta molto più di una semplice iniziativa facoltativa: è una pratica che, ancora una volta, mette in evidenza l’importanza che in Cina si attribuisce alla salute fisica e al benessere mentale degli studenti.

Esercizi a corpo libero fatti in classe

Ogni mattina, infatti, in tutte le scuole primarie e medie della Cina, gli studenti, guidati dall’insegnante, si dedicano ad una sessione di esercizi a corpo libero. Esercizi che, come si può vedere in tantissimi video postati sui social e diventati virali, si svolgono in modo sincronizzato, addirittura coreografico. Il tutto, come detto, sotto l’attenta supervisione dagli insegnanti, come quella di una docente che – come si vede in uno dei già citati video – guida i suoi studenti in movimenti talmente energici da ricordare l’entusiasmo di un pogo heavy metal. A prova del fatto che gli esercizi vengano effettivamente effettuati, è prevista la possibilità che gli ispettori del governo possano fare delle visite a sorpresa nelle classi per verificare che questi vengano eseguiti regolarmente.

Cos’è il calisthenics

Ma perché queste sessioni di attività fisica sono considerate così importanti? E in che modo gli esercizi a corpo libero, il calisthenics per l’appunto, influiscono sulla salute e sulla vita quotidiana degli studenti? Facciamo un po’ di chiarezza. Il calisthenics è una forma di esercizio fisico che utilizza il peso del proprio corpo per sviluppare forza, flessibilità e coordinazione. Il termine deriva dal greco “kalos” (bellezza) e “sthénos” (forza), a indicare una perfetta combinazione di potenza fisica ed estetica. Gli esercizi più comuni prevedono flessioni, squat, salti e piegamenti, tutti progettati per migliorare il controllo del corpo.

Questa disciplina è antica quanto l’uomo: gli esercizi a corpo libero erano praticati già nell’antica Grecia e sono stati alla base dell’addestramento militare in diverse civiltà. Al giorno d’oggi, il calisthenics è diventato una pratica sportiva popolare per il fatto di essere particolarmente accessibile a tutti: non richiede attrezzature costose o spazi dedicati. Inoltre, apporta benefici a chiunque lo pratichi, indipendentemente dall’età o dal livello di forma fisica. Nelle scuole cinesi, la pratica del calisthenics viene naturalmente adattata per risultare semplice e coinvolgente, in modo che gli studenti delle scuole corrispondenti alle nostre elementari e medie possano partecipare con entusiasmo e, allo stesso tempo, impegno. Oltre a promuovere la salute, favorisce un senso di comunità e disciplina tra gli alunni.

I benefici del calisthenics

Volendo fare il punto su quelli che sono i principali benefici di tali esercizi a corpo libero, possiamo dire che abbracciano sia la sfera fisica che mentale. Innanzitutto contribuiscono a promuovere il miglioramento della salute cardiovascolare. Secondo, poi, utilizzando il peso del proprio corpo, questi esercizi rafforzano i muscoli e migliorano la resistenza fisica. Favoriscono l’incremento della flessibilità e della coordinazione e riducono lo stress.

L’attività fisica, ricordiamolo, stimola il rilascio di endorfine, che migliorano l’umore e riducono l’ansia. Infine, gli studenti che fanno esercizio fisico regolarmente tendono a concentrarsi meglio durante le lezioni e a migliorare il loro rendimento scolastico. Ultimo, ma non da meno, praticare attività fisica regolarmente promuove abitudini salutari: integrare le attività sportive nella routine scolastica incoraggia i giovani a mantenere uno stile di vita attivo anche in età adulta.

