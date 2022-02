A cosa serve studiare storia

Potremmo rispondere che studiare la storia serve per non ripetere gli errori del passato, ma sarebbe riduttivo. La materia, che va ben oltre il semplice ricordarsi date ed avvenimenti, ci insegna molto, ma molto di più. Se è vero che tutti viviamo nel presente e facciamo progetti per il futuro, conoscere i fatti del passato è il miglior aiuto che abbiamo per la comprensione della direzione che la società sta prendendo. Insomma, per capire da dove veniamo sì, ma soprattutto dove stiamo andando.

Perché la storia è bella?

Che cosa significa studiare la storia? La materia non è altro che la conoscenza e lo studio del passato: ci regala una memoria collettiva della quale dobbiamo per forza di cose tenere conto. Ed è anche indispensabile per la comprensione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Ogni campo dell’esistenza ha una propria storia: sia essa la medicina o il diritto.

Studiare la storia, a cosa serve

La storia è inutile? Assolutamente no. Ha sicuramente dei pro e dei contro ma, a prescindere dalla carriera lavorativa che si intende intraprendere, ha un’importanza che trascende il lavoro. In un qualsiasi tema sull’importanza della storia ti renderai conto di quanto conoscerla ci aiuti a capire gli aspetti più evidenti – ma anche quelli meno visibili e immediati – della società che viviamo. Tra i suoi vantaggi:

È la storia del passato e una forma di memoria collettiva: ci racconta chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Ci fornisce un quadro molto chiaro di come i vari aspetti della società abbiano funzionato e come siano giunti ai nostri giorni.

Ci aiuta a capire le motivazioni del comportamento degli altri stati (ad esempio perché sono avvenute le guerre mondiali).

Ma, allo stesso tempo, ci aiuta a comprendere i problemi odierni, a capire come stanno le cose oggi e perché.

E’ di ispirazione. Molte delle imprese storiche i cui protagonisti sono stati persone brillanti insieme ai loro atti eroici che studiamo sui banchi di scuola, possono ispirarci alla grandezza.

Infine, favorisce il pensiero critico spingendoci ad analizzare le singole informazioni, permettendoci di vederle nel loro complesso ed offrendoci una conclusione ragionevole.

Ci rende più empatici e comprensivi. Conoscere brutali eventi del passato nei quali, magari, gruppi etnici sfortunati sono stati presi di mira da potenze mondiali, ci aiuta ad immedesimarci e a comprendere meglio la sofferenza altrui.

Bene, ora che hai un quadro un tantino più completo, siamo sicuri che non penserai più che la storia sia una materia inutile.