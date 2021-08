TEST MEDICINA 2021: SOLUZIONI E DOMANDE DEGLI ANNI PRECEDENTI

Il Test di Medicina 2020 si svolgerà il 3 settembre e devi impegnarti davvero tanto per rispondere correttamente alle domande ufficiali del Miur. Dagli scorsi anni la struttura del test di medicina e degli altri test d’ingresso per le facoltà a numero chiuso è cambiata: il numero delle domande di logica e cultura generale è stato ridotto, in favore delle materie di indirizzo, come biologia, chimica, fisica, matematica e così via. Inoltre, due anni fa sono state ridotte ulteriormente le domande di logica, in favore di quelle di cultura generale, che sono arrivate a 12. Per avere un primo approccio con la prova è importante dare uno sguardo alle domande degli anni precedenti e provare a svolgerle, in modo da memorizzarle e capire meglio come rispondere. Ti consigliamo allora di dare un’occhiata ai test degli anni scorsi, così da essere un po’ più sicuro.

Passa il test con:

TEST INGRESSO MEDICINA 2021: LA STRUTTURA DELLA PROVA

Il test di Medicina sarà composto da 60 domande con 5 opzioni di risposta, organizzate nel modo seguente:

10 quesiti di logica

12 quesiti di cultura generale

18 quesiti di biologia

12 quesiti di chimica

8 quesiti di fisica e matematica

I candidati avranno a disposizione 100 minuti per terminare la prova. Ogni risposta esatta vale 1,5 punti, ogni risposta non data 0 punti, ogni risposta sbagliata -0,4 punti. La struttura del test di medicina è un po’ cambiata rispetto agli anni scorsi, in quanto ci sono meno domande di logica e più di cultura generale: tuttavia, a parte il numero, la tipologia dei quesiti e i programmi ministeriali non sono cambiati, dunque è possibile esercitarsi tranquillamente sulle prove degli anni precedenti.

TEST MEDICINA 2021: DOMANDE E SOLUZIONI PROVE ANNI PRECEDENTI

Ecco allora qui di seguito tutte i test di medicina e odontoiatria degli anni precedenti con le relative soluzioni, da utilizzare come simulazioni per prepararsi alla prova:

TEST INGRESSO MEDICINA E ODONTOIATRIA 2021: TUTTO SULLA PROVA

Ecco tutte le informazioni che ti servono per affrontare al meglio il test medicina 2020! Tutto su date, domande, prove anni precedenti, simulazioni, bando, graduatoria e scorrimenti:

Hai bisogno di altri consigli o di qualche informazione in più? Iscriviti al gruppo Facebook Test Medicina: tutto sul numero chiuso