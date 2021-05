Esami terza media 2021: come funzionano le prove

Quanti di voi devono sostenere gli esami di terza media? Alzate la mano, vi dobbiamo contare uno per uno perché vogliamo darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno per sostenere al meglio la vostra prova. Il virus che ci ha colpito non è ancora andato via, quindi ancora non possiamo tornare alla normalità. Noi tutti, da buoni combattenti, dobbiamo rialzarci e andare avanti e, anche se alcune scuole sono state chiuse per alcuni periodi durante l’anno, la didattica è andata avanti e, per quanto riguarda gli esami, ora siamo qui per darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Esami di terza media 2021: quante prove ci saranno

L’anno scolastico si sta avvicinando verso la fine ma per alcuni studenti il cammino non è ancora finito, tanti di loro dovranno sostenere gli esami. Anche quest’anno la didattica è andata avanti e si sono alternati periodi di didattica in presenza a periodi di didattica a distanza; per quanto riguarda gli esami i ragazzi si dovranno presentare alla prova orale presentando un elaborato, concordato con i professori, su cui discuteranno e del quale potranno rispondere a delle domande che gli verranno poste. Quindi, anche per quest’anno, niente prove scritte.

Orale esami di terza media 2021: come affrontarlo

Dal momento che veniamo da un momento molto particolare delle nostre vite, ci sentiamo ancora tutti un po’ spaventati e incerti su quello che sarà il futuro. Iniziamo, però, col pensare al presente e ai vostri esami di terza media; come affrontarli al meglio? Innanzitutto studiate, ripassate bene il vostro elaborato e, quando sarete davanti alla commissione, respirate profondamente, non fatevi prendere dal panico o dall’ansia e dimostrate ai vostri professori quanto siete bravi e perché meritate il massimo dei voti. In bocca al lupo!

