Imparare a memoria velocemente un testo: consigli

Spesso a scuola viene ancora chiesto di imparare a memoria un testo: ma come farlo velocemente? Sicuramente ci sono varie tecniche per fare questo, come per esempio tenere allenata sempre la memoria, stimolandola nello studio e non solo. È necessario infatti studiare regolarmente, in questo modo le informazioni rimangono in maniera duratura nella nostra mente. Sicuramente è avvantaggiato chi ha una memoria visiva, infatti può trarre vantaggio dalla visualizzazione delle informazioni che studia. Ma scopriamo insieme come imparare a memoria velocemente un testo!

Imparare a memoria velocemente un testo: come fare

Per prima cosa per imparare a memoria velocemente un testo è necessario fare una prima lettura, poi leggere ad alta voce un pezzo per volta e ripetere. Continuare poi con la lettura e ripetere il pezzo imparato in precedenza insieme a quello nuovo e così via fino alla fine del testo da imparare. L’importante è non agitarsi se questo non riesce al primo colpo, poiché, come vi abbiamo detto prima è necessario avere pazienza ed allenarsi piano piano. C’è chi usa un trucco per imparare ancora più velocemente, quindi utilizzare una melodia: per alcuni imparare una canzone o una filastrocca è più facile di un semplice testo che potrebbe sembrare noioso, perciò inventare una musica o un ritmo per imparare un testo potrebbe essere la scelta vincente.

Imparare a memoria velocemente un testo: perché

Ma perché ancora oggi è necessario imparare un testo a memoria? “La memoria è un muscolo come quelli delle gambe, se non lo eserciti si avvizzisce e tu diventi (dal punto di vista mentale) diversamente abile e cioè (parliamoci chiaro) un idiota”, diceva Umberto Eco. Imparare una poesia a memoria serve innanzitutto a far “camminare più velocemente” il nostro cervello e perciò ad allenarlo anche per quanto riguarda la concentrazione e la memoria a breve e a lungo termine. Ma è però l’unico motivo, infatti grazie a questa tecnica di studio che nelle scuole italiane viene usata ancora per le poesie si possono imparare velocemente nuovi vocaboli ed è fondamentale per il punto di vista culturale. Sicuramente poi è un’azione fondamentale per chi magari aspira a diventare un attore o un’attrice!