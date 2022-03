Come studiare per un esame a crocette

Come affrontare un test a crocette? Studiare per un quiz a risposta multipla può non essere una passeggiata, anche perché il tranello è sempre dietro l’angolo. Domande le cui risposte sembrano talmente banali da spingerti a tracciare la tua crocetta senza quasi pensarci per poi venire subito preso dal rimorso: “avrò fatto bene”?. Non credere a chi dice che gli esami a crocette sono più facili. Non è detto che sia completamente vero. Qui vogliamo darti alcuni strumenti per studiare al meglio se stai per affrontarne uno.

Cos’è un esame a crocette

Un esame a crocette, alias a risposta multipla, è una domanda che di solito include un interrogativo o un’affermazione seguita da 4 o 5 scelte. Allo studente viene chiesto di selezionare la risposta migliore tra quelle fornite. Alle volte la selezione è piuttosto semplice, altre, invece, può richiedere un ragionamento articolato.

Esame a crocette: come studiare

All’università, gli esami a crocette non sono poi così rari. Ti capiterà sicuramente, se non ti è già capitato, di doverne affrontare uno. Come prepararti al meglio?

Scopri quali saranno i contenuti trattati in sede di esame (magari puoi controllare quelli svolti nella precedente sessione o puoi chiedere direttamente all’esaminatore).

Una volta in possesso di questi, analizzali bene: leggi non solo le domande e le soluzioni, ma anche le eventuali note a margine per determinare il tipo di conoscenza che il test presuppone (o che l’insegnante preferisce).

Mentre studi effettua numerosi testa a crocette sullo stesso argomento, vedrai che sbagliando acquisirai una certa dimestichezza e capirai meglio quali sono i tranelli nei quali non cadere.

Strategie utili per superarlo

Una volta davanti al famigerato test non farti prendere dall’ansia, ma leggi attentamente la domanda andando subito a sottolineare la parola chiave, quindi rielabora la domanda nella tua mente con parole più comprensibili, fai caso agli eventuali corsivi e grassetti utilizzati dal professore, e, prima di segnare la crocetta, pensa attentamente, non agire d’istinto. Quindi dai una possibilità a tutte le alternative, anche se magari, solo una ti sembra quella corretta. Fatto questo, non ti resta che scegliere la risposta migliore tra quelle disponibili. Presta molta attenzione a termini assoluti quali le parole sempre e mai. Nonostante questo non sei ancora sicuro? Allora, se questo non ti costerà delle penalità, tira a indovinare.

Leggi anche: