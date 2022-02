Studiare per due esami contemporaneamente: 5 consigli

Studiare per due esami contemporaneamente: come fare

C’è chi ha difficoltà a studiare per un solo esame, eppure ci sono alcune persone che invece riescono anche a portare avanti due programmi di studio in contemporanea. Per chi è iscritto in un ateneo statale le sessioni per svolgere gli esami sono tre: invernale, estiva ed autunnale, perciò chi vuole riuscire a laurearsi in tempo spesso è costretto a dover studiare più materie allo stesso tempo. Come fare allora per ricordare tutto, senza nemmeno confondersi? Siamo qui apposta per darvi qualche consiglio utile!

Studiare per due esami contemporaneamente: tutti i consigli

Ovviamente per studiare per due esami contemporaneamente è fondamentale avere un’ottima organizzazione perché in caso contrario si rischia di mandare all’aria tutto il lavoro da fare. Vi diamo ora cinque consigli fondamentali:

Seguite le lezioni: grazie a questa piccola azione riuscirete a portare a casa metà del lavoro, poiché proprio durante le lezioni avrete modo di prendere appunti, fare schemi e quindi in parte già memorizzare le nozioni. Organizzate il lavoro nel corso delle giornate: calendario alla mano segnate in rosso la data dell’esame e cercate di suddividere le giornate precedenti per fasce orarie e in ognuna assegnare un capitolo oppure un argomento da studiare Sottolineate, fate schemi e riassunti: questo metodo di studio vi faciliterà, soprattutto nel ripasso generale Non imparate a memoria: assolutamente vietato imparare le lezioni a pappagallo perché proprio con due materie diverse c’è il rischio di entrare nel panico totale No ansia: cercate di gestire la pressione da esami restando calmi. Ricordatevi di fare sempre una pausa durante lo studio, magari bevendo una buona tisana rilassante.

Studiare per due esami contemporaneamente: in due corsi diversi?

Ancora più complicata è la questione di chi deve preparare due esami in contemporanea per due corsi di studio diversi: vi ricordiamo infatti che a breve verrà ufficialmente abolito il divieto di doppia laurea contemporaneamente. In realtà il via libera della Camera è stato dato tuttavia, per diventare effettiva, questa opportunità dovrà essere giudicata favorevolmente anche dal Senato. Ovviamente anche nel caso di due esami per due corsi diversi valgono gli stessi consigli che vi abbiamo dato in precedenza.

