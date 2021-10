Concerti Mahmood 2022: date, biglietti e scaletta

Concerti Mahmood 2022: date

Mahmood ha annunciato il tutto esaurito della data all’Atlantico Live di Roma, che raddoppia con un nuovo spettacolo previsto per sabato 28 maggio 2022, e delle due date all’Alcatraz di Milano, a cui se ne aggiunge una terza prevista per lunedì 30 maggio 2022. Al tour, che vedrà l’artista performare nei club del Bel Paese e nelle principali città europee a partire da aprile del prossimo anno, si aggiunge anche il concerto di martedì 10 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. Il concerto di Napoli, previsto per domenica 22 maggio, è spostato dalla Casa della Musica al Palapartenope.

Concerti Mahmood 2022: biglietti

I biglietti sono disponibili su www.friendsandpartners.it e i ticket già acquistati per la precedente data partenopea restano validi per la nuova location. Ecco tutte le date:

Sabato 23 aprile 2022 – Bataclan, Parigi (recupero del 17/12/2021)

Lunedì 25 aprile 2022 – De Roma, Anversa (recupero del 18/12/2021)

Martedì 26 aprile 2022 – Melkweg, Amsterdam (recupero del 15/12/2021)

Giovedì 28 aprile 2022 – Les Docks, Losanna (recupero del 7/12/2021)

Sabato 30 aprile 2022 – Komplex 457, Zurigo (recupero del 6/12/2021)

Lunedì 2 maggio 2022 – O2 Shepherd’s Bush Empire, Londra (recupero del 12/12/2021)

Mercoledì 4 maggio 2022 – Sala But, Madrid (recupero del 10/12/2021)

Martedì 10 maggio 2022 – Gran Teatro Geox, Padova NUOVA DATA

Mercoledì 11 maggio 2022 – Tuscany Hall, Firenze (recupero del 16/11/2021)

Venerdì 13 maggio 2022 – Concordia, Venaria (TO) (recupero del 20/11/2021)

Sabato 14 maggio 2022 – Vox Club, Nonantola (MO) (recupero del 19/11/2021)

Martedì 17 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 23/11/2021) SOLD OUT

Mercoledì 18 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 24/11/2021) SOLD OUT

Sabato 21 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma (recupero del 13/11/2021) SOLD OUT

Domenica 22 maggio 2022 – Palapartenope, Napoli (recupero del 12/11/2021) NUOVA LOCATION

Venerdì 27 maggio 2022 – Palladium, Varsavia (recupero del 2/12/2021)

Sabato 28 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma NUOVA DATA

Lunedì 30 maggio 2022 – Alcatraz, Milano NUOVA DATA

Concerti Mahmood 2022: scaletta

Ancora non è stata annunciata la scaletta, ma sicuramente troveremo le sue hit com e “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Non potranno mancare “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo” (disco d’oro), che contiene anche i singoli “Inuyasha” (disco di platino) e “Klan” (disco d’oro).

Leggi anche: