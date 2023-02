La Data Science è un campo in rapida evoluzione che sta che sta cambiando il modo in cui le aziende organizzano e utilizzano i dati. Si tratta di un approccio multidisciplinare che utilizza una combinazione di principi e tecniche proprie di settori quali matematica, statistica, intelligenza artificiale e ingegneria informatica per analizzare grandi quantità di dati e trasformarli in informazioni utili per supportare le decisioni aziendali.

Con l’aumento della quantità di dati disponibili, da parte delle aziende c’è una crescente domanda di professionisti in grado di utilizzare questi dati per prendere decisioni informate e creare soluzioni innovative. Ecco dunque che arricchire il proprio curriculum con le competenze necessarie per operare in questo settore diventa un vero e proprio vantaggio competitivo.

Per formarsi nel campo della Data Science non c’è migliore alternativa di Deep Learning Italia, ovvero la più grande piattaforma di e-learning in lingua italiana dedicata a questi temi. Attiva dal 2018, tra le prime realtà del nostro Paese a puntare su questo settore, Deep Learning Italia ha riunito i migliori docenti (provenienti sia dal mondo accademico che da quello aziendale) riuscendo ad erogare in modalità e-learning oltre 60 corsi online dedicati a temi quali Data Science, Machine Learning, Deep Learning, Business Intelligence, Digital Transformation e Legal Tech.

Deep Learning Italia: le novità del 2023

Così come il settore della Data Science, anche DLI è una realtà in continua evoluzione. Con l’inizio del nuovo anno, infatti, sono state annunciate tantissime novità. Vediamone alcune:

Nuovo sito web – È stato lanciato il nuovo sito di Deep Learning Italia che, insieme all’annessa piattaforma e-learning, ha subito un profondo restyling sia dal punto di vista grafico che sotto l’aspetto della funzionalità, per migliorare la user experience e l’interazione con lo studente .

– È stato lanciato il che, insieme all’annessa piattaforma e-learning, ha subito un profondo restyling sia dal punto di vista grafico che sotto l’aspetto della funzionalità, per . Nuove opportunità di formazione – È possibile usufruire ora del catalogo corsi DLI, ampio e in continuo aggiornamento, tramite tre diverse modalità d’acquisto: corso singolo, specializzazione oppure abbonamento .

– È possibile usufruire ora del catalogo corsi DLI, ampio e in continuo aggiornamento, tramite tre diverse modalità d’acquisto: . Workshop gratuiti – Gli studenti iscritti ai percorsi formativi DLI avranno l’opportunità di frequentare gratuitamente dei workshop live hands on , a cadenza mensile, per potersi esercitare con il docente su casi di studio reali.

– Gli studenti iscritti ai percorsi formativi DLI avranno l’opportunità di , a cadenza mensile, per potersi esercitare con il docente su casi di studio reali. Nuovi corsi per le aziende – È stato ulteriormente ampliato il catalogo dei corsi indirizzati alla formazione aziendale, tramite i quali le aziende possono accedere al credito di imposta per la formazione 4.0 .

– È stato ulteriormente ampliato il catalogo dei corsi indirizzati alla formazione aziendale, tramite i quali le aziende possono . Meetup itineranti in tutta Italia – Durante il corso dell’anno saranno organizzati una serie di eventi in tutta Italia dove si discuterà dei temi legati al mondo tech e sarà possibile conoscere di persona i docenti di Deep Learning Italia e tutto il team.

Questa è solo una parte delle novità che verranno introdotte man mano nel corso dell’anno. Per il resto, vi consigliamo di visitare il visitare il sito DLI e prendere visione di tutte le opportunità disponibili per formarsi in quello che sarà il settore lavorativo più richiesto da qui ai prossimi anni.

Articolo in collaborazione con Deep Learning Italia