Se potessi scegliere due corsi di laurea contemporaneamente quali faresti? Ma soprattutto come cambierebbe la tua vita? Dovresti iniziare a pensarci perché tra non molto tutto questo potrebbe diventare realtà. In questi giorni è in discussione in Parlamento una proposta di legge che permetterà di frequentare facoltà diverse e prendere due lauree contemporaneamente. Questa proposta di legge era stata approvata alla camera a ottobre all’unanimità: 387 favorevoli e nessuno contrario. “Con la legge doppia laurea – aveva spiegato il relatore Fusacchia – ci si potrà formare contemporaneamente su ambiti anche molto distanti e prepararsi così meglio al mondo del lavoro”.

Iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente: come si fa?

La proposta non è ancora legge per cui al momento è ancora impossibile frequentare due corsi di laurea contemporaneamente ma, approvata alla Camera, è in discussione al Senato proprio in questi giorni. L’idea è stata proposta da un gruppo trasversale di parlamentari che ha portato avanti la battaglia sulla doppia laurea. In questo modo gli studenti potranno formarsi su ambiti molto diversi ed essere competitivi sul mercato del lavoro.

Da quasi 90 anni vige il divieto di iscrizione a due corsi di laurea. Approvato in epoca fascista dal Re Vittorio Emanuele III, da Mussolini e dall’allora Ministro dell’Educazione Nazionale Francesco Ercole, il Regio Decreto ha impedito agli universitari di affrontare corsi di studi diversi nello stesso momento. Oggi, dopo l’approvazione alla Camera tutto sta per cambiare. La palla ora è nelle mani del Senato che nei prossimi giorni discuterà gli eventuali emendamenti presentati nella Commissione VII e successivamente voterà il testo finale in Aula aprendo le porte ad un cambiamento che ormai da anni è atteso nel nostro Paese.