LIBRI SCOLASTICI USATI: DOVE COMPRARLI SU INTERNET

Il prossimo anno scolastico si sta avvicinando ed è dunque importante iniziare a capire quali sono i libri scolastici che dovrete acquistare per l’anno prossimo. Per evitare di arrivare a spendere cifre esorbitanti, molti ragazzi decidono di acquistare libri scolastici usati, così da arrivare a risparmiare fino al 50%. Se quindi avete intenzione di reperire i vostri futuri compagni di studio ad un prezzo più vantaggioso, dovrete iniziare a cercarli fin da ora, così da non ritrovarvi a settembre con l’acqua alla gola e magari pagare tutto a prezzo pieno. Dunque forza, procuratevi la lista dei libri e iniziate subito la caccia. Noi ovviamente vi daremo una mano: in questa guida vi spiegheremo come trovare libri di testo usati per le scuole superiori su Internet e come acquistarli comodamente da casa!

LIBRI SCOLASTICI USATI AMAZON: COME TROVARLI

Tra i tanti siti su cui poter acquistare libri di testo usati spicca Amazon, in cui c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Una volta che vi siete procurati la lista dei testi che vi occorrono, basterà fare una ricerca sul sito così da individuare quali ci sono e quali invece mancano. Potete cercare i libri digitando il titolo o il codice ISBN, così da essere certi che si tratti del libro che state cercando. Se non trovate alcuni testi, potete cercare su altri siti oppure attendere ancora un po’: magari qualcuno deciderà di disfarsi dei propri libri usati tra qualche settimana!

LIBRI SCOLASTICI USATI ONLINE: EBAY LIBRI USATI

Ebay è l’altro sito e-commerce su cui si può trovare davvero di tutto, e di sicuro potrete reperire la maggior parte dei testi che vi occorrono. In questo caso potrete trovare sia libri nuovi che usati, facendo una rapida ricerca digitanto il titolo del testo o il suo codice ISBN. Assicuratevi che sia quello che stavate cercando, e fate attenzione alle spese di spedizione e all’affidabilità del venditore.

MAREMAGNUM LIBRI USATI: TESTI SCOLASTICI

In questo sito potrete trovare libri nuovi o usati, testi antichi o moderni: insomma, c’è l’imbarazzo della scelta! Cercate i testi che vi occorrono digitando il titolo o l’autore, controllate che si tratti di ciò che vi serve e fate attenzione alle spese di spedizione. Anche in questo caso è possibile che troviate il testo nuovo ad un prezzo conveniente, per cui fatevi un po’ di calcoli e vedete se è il caso di acquistarlo oppure no!

LIBRI SCOLASTICI USATI ONLINE: LIBRACCIO

Libraccio.it ha una sezione apposita per i libri scolastici, sia nuovi che usati. Per quanto riguarda i testi nuovi, questi sono scontati, mentre quelli usati avranno un prezzo variabile (ovviamente inferiore), in base alle condizioni del libro. Il sito offre anche una garanzia totale gratis sull’acquisto dei libri usati, mentre per i nuovi la garanzia ha un costo di 0,50 euro a libro. Inoltre, verrete rimborsati nei seguenti casi:

Cambio di scuola: rimborso del 100% dei libri usati, 50% dei libri nuovi

rimborso del 100% dei libri usati, 50% dei libri nuovi Classe eliminata: rimborso del 100% dei libri usati, 50% dei libri nuovi

rimborso del 100% dei libri usati, 50% dei libri nuovi Il prof ha cambiato idea: rimborso del 100% dei libri usati, 50% dei libri nuovi

rimborso del 100% dei libri usati, 50% dei libri nuovi Errore nella lista dei libri: rimborso del 100% dei libri usati, 50% dei libri nuovi

rimborso del 100% dei libri usati, 50% dei libri nuovi Bocciatura: rimborso totale e buono acquisto per i libri futuri.

rimborso totale e buono acquisto per i libri futuri. Nuova edizione: rimborso con buono acquisto per ordini futuri.

LIBRI DI TESTO USATI PER LE SCUOLE SUPERIORI: ARCA DEI LIBRI

Questo sito è specifico per la compravendita dei libri usati, tra cui ci sono anche testi antichi e fuori catalogo. E’ difficile che troviate tutti i libri di testo che dovrete acquistare per l’anno prossimo, tuttavia potete tenere il sito in considerazione nel caso in cui i vostri insegnanti vi assegnino una ricerca, un volume per approfondire o avete intenzione di trovare qualcosa di più specifico per sviluppare una tesina o una relazione. Ecco come procedere con l’acquisto:

Come ordinare: trovato il libro, potete ordinarlo via e-mail o per telefono

trovato il libro, potete ordinarlo via e-mail o per telefono Come pagare:

Paypal

Postepay

Postagiro

Bonifico Bancario

Contrassegno

Paypal Postepay Postagiro Bonifico Bancario Contrassegno Spedizione: la spedizione comprende l’imballo, per cui le spese variano in base al peso.

