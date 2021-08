L’impatto con la vita universitaria può essere destabilizzante per le matricole. I nuovi arrivati si trovano, per forza di cose, a vivere da soli per la prima volta, lontani dalla famiglia e in un luogo completamente sconosciuto. Tuttavia, si tratta di una tappa fondamentale che, dall’adolescenza, li condurrà nel mondo degli adulti. Sebbene ci siano sempre problemi con i quali gli studenti hanno a che vedere all’università, le matricole possono ritrovarsi veramente stressate. Ecco le più comuni difficoltà nelle quali tutti si imbattono al primo anno.

Difficoltà al primo anno di università per le matricole

Lezioni . Una delle cose più difficili che le matricole devono affrontare è destreggiarsi con gli orari delle lezioni. Dal momento in cui mettono piede nell’ateneo, bisogna individuare le classi e far combaciare gli orari. L’università sarà probabilmente molto più grande delle scuole superiori che hai frequentato. Non avere paura di fare domande.

. Una delle cose più difficili che le matricole devono affrontare è destreggiarsi con gli orari delle lezioni. Dal momento in cui mettono piede nell’ateneo, bisogna individuare le classi e far combaciare gli orari. L’università sarà probabilmente molto più grande delle scuole superiori che hai frequentato. Non avere paura di fare domande. Adattarsi al nuovo carico di lavoro . Ti accorgerai ben presto che l’università richiede molto più sforzo e molta più responsabilità personale. L’unica soluzione possibile è quella di essere costante con lo studio. Solo così non rimarrai indietro ma, soprattutto, non verrai sopraffatto da appunti e dispense.

. Ti accorgerai ben presto che l’università richiede molto più sforzo e molta più responsabilità personale. L’unica soluzione possibile è quella di essere costante con lo studio. Solo così non rimarrai indietro ma, soprattutto, non verrai sopraffatto da appunti e dispense. Equilibrio tra studio e vita sociale . Un’altra sfida che le matricole incontrano sta nel dedicare il giusto spazio a tutto. La prima cosa da fare è dare priorità a lezioni, studi, progetti e compiti vari. Ma bisogna trovare un modo per bilanciare il tutto con la vita sociale.

. Un’altra sfida che le matricole incontrano sta nel dedicare il giusto spazio a tutto. La prima cosa da fare è dare priorità a lezioni, studi, progetti e compiti vari. Ma bisogna trovare un modo per bilanciare il tutto con la vita sociale. Problemi finanziari. La vita all’università è costosa. Anche i più fortunati, ovvero i vincitori di borse di studio che possono usufruire di vitto e alloggio, hanno a che fare con uscite maggiori rispetto al liceo. Anche la retta universitaria non scherza. Bisogna quindi essere consapevoli di quanto denaro si stia spendendo. Perché non cercare un lavoro part time? Molti studenti lo fanno con successo.

La vita all’università è costosa. Anche i più fortunati, ovvero i vincitori di borse di studio che possono usufruire di vitto e alloggio, hanno a che fare con uscite maggiori rispetto al liceo. Anche la non scherza. Bisogna quindi essere consapevoli di quanto denaro si stia spendendo. Perché non cercare un lavoro part time? Molti studenti lo fanno con successo. Stile di vita sano . Molte matricole alle prese con l’università finiscono per abbandonare le sane e vecchie abitudini. E’ importante, tuttavia, mantenere quanto più possibile uno stile di vita sano mangiando bene e trovando il tempo di fare attività fisica almeno qualche volta alla settimana.

. Molte matricole alle prese con l’università finiscono per abbandonare le sane e vecchie abitudini. E’ importante, tuttavia, mantenere quanto più possibile uno stile di vita sano mangiando bene e trovando il tempo di fare attività fisica almeno qualche volta alla settimana. Metodo di studio. Ovviamente, all’Università cambia l’approccio allo studio. Qui viene richiesto di adottare modi più complessi di ragionare e operare con la conoscenza, modi di intendere il mondo che consentano lo sviluppo del pensiero critico e creativo.

Dopo il breve elenco che hai letto, non possiamo che darti qualche consiglio in merito. Inizia fin da subito a socializzare con gli altri studenti; informati sui servizi offerti dall’ateneo; ritagliati del rigenerante tempo libero; non sottovalutare mai il sonno.

