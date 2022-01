Meet the Universities: cos’è

L’iniziativa Meet the Universities è parte integrante della campagna Study UK implementata dal British Council con lo scopo di promuovere lo studio nel Regno Unito e dare agli studenti informazioni chiare e affidabili attraverso contatti personalizzati con gli atenei. L’evento andrà in scena nella seconda metà di febbraio prossimo nell’arco di nove giorni ed è rivolto agli studenti delle scuole superiori, ma anche agli universitari e specializzandi, che sono alla ricerca di informazioni e di orientamento in vista delle loro future scelte riguardo gli studi. I ragazzi di tutto il mondo avranno così modo di entrare a stretto contatto con le più grandi università britanniche e parlare con i professori e altri colleghi.

Perché studiare nel Regno Unito

Studiare nel Regno Unito dà tante possibilità di lavoro in tutto il mondo: non a caso è stato scelto da alcune delle più grandi menti della storia, con molti leader mondiali che hanno svolto i propri studi in questo Paese. Gli istituti sono da sempre tra i più quotati al mondo e lo scorso anno due Università Britanniche hanno fatto parte della top 10 Times Higher Education World Ranking, con l’Università di Oxford in testa alla classifica. Altri sette atenei britannici fanno parte della classifica delle Top 50, e 26 nella classifica delle Top 200 a livello mondiale. “Il Regno Unito è sede di alcune delle migliori Università al mondo. Molti studenti europei pensano a Oxford, Cambridge e Londra quando considerano di studiare nel Regno Unito e – certamente – Londra è stata nuovamente votata migliore città al mondo per gli studenti. Tuttavia vi sono molti corsi di alto livello in più di 400 Università e istituti di educazione superiore in tutto il Paese”, ha dichiarato Almut Caspary, Higher Education lead per l’UE del British Council.

Study UK: come funziona

Per entrare in un’Università britannica bisogna innanzitutto scegliere l’ateneo, la facoltà e il corso più adatto, poi fare domanda al portale UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) che raccoglie tutte le università del Regno Unito. I corsi post-laurea hanno procedure di accesso specifiche, perciò c’è bisogno di verificare caso per caso. L’ateneo potrà accettare la domanda via mail e può richiede di far fare un esame di ingresso o per valutare un buon livello di conoscenza certificata della lingua inglese. Ricordiamo che gli studenti internazionali devono richiedere un visto.