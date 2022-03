Ora legale: come non avere effetti negativi sullo studio

Ora legale 2022: quando cambiare orario

L’ora legale ancora non è stata abolita e per questo motivo nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 le lancette dell’orologio andranno spostate obbligatoriamente un’ora avanti. In poche parole alle 02:00 l’orologio si sposterà alle 03:00, facendoci perdere un’ora di sonno. Dopo essere stata introdotta come misura per il risparmio energetico nel corso della prima e della seconda guerra mondiale, è stata adottata definitivamente nel nostro Paese nel 1966. Da allora in poi a marzo di ogni anno avviene questo cambiamento che risulta sempre abbastanza traumatico per tutti e non solo per la perdita di sonno. Come mai ne risentiamo così tanto a livello fisico? E come fare a superare il problema?

Ora legale 2022: come influisce sullo studio

Ovviamente le persone hanno dei disturbi e così ne risentono alcune attività, come lo studio. Tra i rischi maggiori c’è quello di avere una concentrazione più bassa causata dal sonno disturbato. Non solo si riposa un’ora di meno durante la notte del passaggio all’ora legale, ma il periodo di transizione per molte persone è abbastanza lungo tanto che ci possono essere anche tre settimane di problemi prima di abituarsi al nuovo orario. Per questo motivo la concentrazione è direttamente collegata a questa problematica, causando un calo di attenzione durante tutto il giorno e facendo sentire studenti e non più spossati e meno attenti sui libri.

Potrebbe interessarti anche:

Ora legale 2022: consigli per superare il problema

“Le conseguenze si faranno sentire in particolar modo sui soggetti che soffrono di ansia e depressione. In questo periodo non è consigliato effettuare cambi di terapia. Disturbi da ora legale possono comunque farsi sentire anche in persone perfettamente sane, che potranno avvertire nervosismo e malumore, effetti questi derivati dallo scombussolamento dei ritmi circadiani”, ha spiegato in passato il professor Cucchi in una intervista rilasciata a il Messaggero. Tra i consigli suggeriti troviamo quello di svolgere attività fisica, evitare di mangiare prima di andare a dormire, alzarsi presto e quindi non ritardare la sveglia di un’ora nemmeno il primo giorno dopo il cambio di lancette. Stanchezza, malumore e nervosismo potrebbero avere la meglio, tuttavia seguendo questi pochi e semplici consigli potrete riuscire a superare il cosiddetto jet leg da ora legale e perciò anche riuscire a studiare senza alcun problema!