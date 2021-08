Primo giorno di scuola: l’outfit perfetto

Il primo giorno di scuola si sta avvicinando e ci fissa da non molto lontano. Dobbiamo essere tutti pronti con i nostri zaini, i nostri libri, penne, diari e altri accessori e, soprattutto, dobbiamo indossare l’outfit perfetto. Come si suol dire, il buongiorno si vede dal mattino, in questo caso il nostro mattino è l’outfit che sceglierete per iniziare il vostro nuovo anno scolastico. Oggi siamo qui per darvi i giusti consigli, vogliamo che arriviate a scuola, il vostro primo giorno, in perfetta forma e con il giusto abbigliamento in modo da sentirvi a vostro agio tra i banchi di scuola. Iniziamo subito il nostro viaggio nella moda e partiamo con il cosa non indossare.

Outfit primo giorno di scuola: cosa non indossare

Come vi abbiamo già anticipato, oggi ci dedichiamo alla moda con particolare riferimento all’outfit perfetto da indossare il vostro primo giorno di scuola. Per evitare qualsiasi errore o pasticcio, iniziamo subito suggerendovi cosa non indossare. E’ importante che arriviate il vostro primo giorno di scuola con il giusto spirito, la giusta grinta, i vostri zaini, libri, diari e, ovviamente, il giusto abbigliamento che renda più confortevoli le ore tra i banchi di scuola. Pronti? Vediamo cosa non indossare:

Top e gonne corte: anche se venite dalla calda stagione estiva, e probabilmente in qualche città d’Italia farà ancora caldo almeno fino a settembre, non dovete per nessuna ragione presentarvi in classe con top e gonne corte, la scuola è il luogo in cui si impara e non in cui mettersi in mostra; Pantaloni strappati: anche in questo caso, ci teniamo particolarmente a sconsigliare i pantaloni strappati in quanto sono un capo per uscire, andare a ballare se volete, ma assolutamente non per andare a scuola; cosa potreste mai portare all’interno di quegli enormi strappi che potrebbe esservi utile in classe? Pantaloni troppo stretti: per stare seduti, comodi, tra i banchi di scuola, riteniamo che siano totalmente da evitare dei pantaloni troppo stretti che, in alcuni casi, lo sono talmente tanto da bloccare la respirazione.

Primo giorno di scuola: cosa indossare

Siamo partiti dal cosa non dovete assolutamente indossare, secondo il nostro gusto e il nostro punto di vista, adesso invece vediamo insieme cosa potreste indossare:

Pantalone comodo e t-shirt: con questo outift farete la vostra bella figura da studenti seri e desiderosi di imparare; starete, inoltre, comodi e trascorrerete la vostra prima giornata a scuola nel migliore del modi; Salopette: le salopette sono molto comode e particolari allo stesso tempo; non sono troppo strette e neanche troppo larghe e poi vi potrete abbinare qualsiasi modello o colore di maglietta; Camicia e gonna sul ginocchio: la camicia ha sempre il suo perché, va bene per qualsiasi occasione, il tutto sta nell’abbinamento che scegliete.

I nostri consigli sono rivolti alle ragazze perché, onestamente, i ragazzi hanno quasi tutti lo stesso stile, t-shirt e pinocchietti, t-shirt o bermuda o t-shirt e jeans/pantaloni!

