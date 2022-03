Maturità 2022:si partirà il 22 giugno con la prima prova. 7 tracce proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione per permettere ai ragazzi di mettersi alla prova su vari temi. Negli anni passati fra le più scelte c’erano sicuramente quelle dedicate al testo argomentativo, un elaborato che partendo da un dato problema, ha lo scopo di convincere il lettore della validità di una determinata tesi. Per farlo utilizza diverse argomentazioni dati, esempi e fonti autorevoli che, in questo caso, sono inserite direttamente nella traccia dalla Commissione. Quest’anno – è già stato annunciato – una delle tracce sarà dedicate all’ambito storico. Scopriamo quindi gli anniversari che potrebbero essere oggetto della prova:

23 maggio: trent’anni dalla morte del giudice Giovanni Falcone;

19 luglio: trentennale dalla morte del giudice Paolo Borsellino;

28 ottobre: saranno i cento anni di un triste anniversario, la Marcia su Roma (una traccia sul fascismo è davvero molto probabile).

Non è tutto: è facile presumere che potrebbero uscire tracce anche in merito al fine vita, ai conflitti russo-ucraini, alla pandemia, al femminicidio.

Tutte le informazioni sul testo argomentativo

Fai attenzione a non sbagliarti perché il testo argomentativo ha una struttura molto diversa da quella del tema libero e del saggio breve. Dovresti comporlo rispettando questi elementi:

Introduzione : qui parli del contesto in cui si inserisce la tua tesi;

: qui parli del contesto in cui si inserisce la tua tesi; Esposizione della tesi : qui presenti il tuo punto di vista che dovrai poi provvedere a dimostrare;

: qui presenti il tuo punto di vista che dovrai poi provvedere a dimostrare; Argomentazioni : qui inserisci le prove a sostegno della tua tesi;

: qui inserisci le prove a sostegno della tua tesi; Antitesi : qui presenti il punto di vista opposto al tuo;

: qui presenti il punto di vista opposto al tuo; Confutazione dell’antitesi o sintesi : qui spieghi in che modo l’antitesi sia sbagliata e sostieni nuovamente la tua tesi;

o : qui spieghi in che modo l’antitesi sia sbagliata e sostieni nuovamente la tua tesi; Conclusione: riassumi il percorso portando a conclusione quanto iniziato.

Per elaborare un testo argomentativo complesso e strutturato, prenditi del tempo per scegliere accuratamente le prove a sostegno della tua tesi. Utilizza il dizionario dei sinonimi e dei contrari per dare forza a quanto sostieni con termini esclusivi e rileggi bene il tuo testo molte volte prima la consegna. Quando si sceglie il testo argomentativo la chiarezza e la logicità di quanto si sostiene è fondamentale per il buon esito. Ricordati che puoi ottenere da un minimo di 0 a un massimo di 20 punti. Questo voto confluirà poi insieme agli altri nel punteggio finale da 60 a 100 punti (ed eventualmente la lode).

