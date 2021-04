PROVE INVALSI 2021 MATEMATICA TERZA MEDIA: COSA RIPASSARE

Mancano poco ai Test Invalsi 2021 di Terza Media, ma c’è sempre un pizzico di tempo per arrivare preparati, anche se quest’anno non saranno a giugno nell’ambito dell’Esame di Terza media. Per cercare di superare con successo il quiz, è importante iniziare a ripassare bene gli argomenti che potrebbero essere oggetto di prova e iniziare a esercitarti con le simulazioni e prove degli anni precedenti. Ti preoccupa in modo particolare il test Invalsi di matematica? Noi di Studentville siamo qui per aiutarti: in quest’articolo troverai gli argomenti e cosa ripassare per la Prova Invalsi di matematica di Terza Media.

PROVE INVALSI 2021 MATEMATICA TERZA MEDIA: TRACCE E DOMANDE

Prima di capire cosa studiare, vediamo insieme quando si terranno le Prove Invalsi 2021 Terza Media e come si svolgeranno. Il test di matematica si terrà ad aprile, così come la prova d’italiano. Si inizierà con quest’ultima; al suo termine, dopo 15 minuti di pausa, inizierai con il test di matematica. La Prova Invalsi di matematica è somministrata agli studenti tramite computer e avrete a disposizione 75 minuti per completare le 20-30 domande che compongono il test che comprenderà sia domande a risposta chiusa (a scelta multipla) che a risposta aperta (a volte dovrai scrivere anche il procedimento).

PROVE INVALSI 2021 MATEMATICA TERZA MEDIA: COSA STUDIARE

Le domande del test Invalsi di matematica vertono sulle seguenti materie: geometria, algebra, matematica e analisi dei dati, quindi su tutto il programma di matematica affrontato fino a oggi! Alcune domande saranno di logica: in questo caso, più che le abilità matematiche contano le doti di ragionamento e l’esercitazione pratica. Può essere utile, a questo fine, fare diverse simulazioni di quiz (si trovano anche gratuiti online) per esercitarsi con questo tipo di esercizi.

Dando un’occhiata alle prove degli anni precedenti, ecco gli argomenti che ricorrono con più frequenza:

Geometria

Analisi di dati e grafici

Probabilità

Percentuali, proporzioni

Formule

Calcoli e misure

Previsioni

Relazioni e funzioni

Risoluzioni Problemi

PROVE INVALSI TERZA MEDIA: SIMULAZIONI E TEST ANNI PRECEDENTI

Oltre a ripassare la teoria, è fondamentale esercitarsi per questo tipo di prove con le simulazioni e i test degli anni precedenti, così da familiarizzare con i quiz a scelta multipla, le difficoltà delle domande e il tempo a disposizione.