PUscite le date delle prove Invalsi 2021 che, come è ovvio dedurre, fanno discutere. Molti degli addetti ai lavori si sono detti contrari allo svolgimento durante la prossima primavera. Le Prove Nazionali proposte ogni anno dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) hanno come fine quello di valutare alcuni aspetti delle competenze fondamentali acquisite a scuola ma utili anche al di fuori di questa. L’istituto ha reso note le date, specificando come, tuttavia, queste potrebbero subire variazioni a seconda dell’evolversi della situazione sanitaria nazionale dettata dall’emergenza Covid.

Le date delle prove Invalsi 2021

Scuola primaria, prove Invalsi 2021

Come solitamente accade, gli alunni della scuola primaria saranno gli ultimi ad essere “esaminati”, ciò avverrà nel mese di maggio.

II primaria (prova cartacea)

Italiano: giovedì 6 maggio 2021

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

IV primaria (prova cartacea)

Inglese: mercoledì 5 maggio 2021

Italiano: giovedì 6 maggio 2021

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

Scuola secondaria, prove Invalsi 2021

Nella scuola secondaria le prove si svolgono da marzo a maggio. Ciascun grado scolastico ha a disposizione una determinata finestra temporale nell’ambito della quale ogni scuola può scegliere autonomamente quando sottoporre i ragazzi alle valutazioni.

III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT)

Sessione ordinaria Classi Campione , prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021 (La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti)

, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021 (La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti) Per la sessione ordinaria Classi NON Campione , prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021

, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021 Sessione suppletiva Classi NON Campione , prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021

II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)

Classi Campione , prove di Italiano e Matematica: martedì 11, giovedì 13, venerdì 14 maggio 2021 (,a scuola sceglie due giorni tra i tre proposti)

, prove di Italiano e Matematica: martedì 11, giovedì 13, venerdì 14 maggio 2021 (,a scuola sceglie due giorni tra i tre proposti) Classi NON Campione , prove di Italiano e Matematica: da lunedì 10 maggio 2021 a venerdì 28 maggio 2021

V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 marzo 2021

Per la sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 1 marzo 2021 a mercoledì 31 marzo 2021

Sessione suppletiva Classi NON Campione e Candidati privatisti, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021

