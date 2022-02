Quale liceo scegliere per fare il medico

Fare il medico: quale liceo scegliere

C’è chi in terza media ancora non ha le idee molto chiare su cosa fare nella vita, per questo sceglie il liceo senza pensare a come potranno proseguire gli studi una volta ottenuto il diploma. Al contrario c’è chi invece sa già cosa vorrà fare da grande e per questo deve ponderare bene le decisioni da prendere in questo senso. Allora quale liceo prendere in considerazione per fare il medico? Ovviamente per quanto riguarda l’università è facile, visto che c’è un percorso di Medicina, a numero chiuso nelle università frontali e a numero aperto in quelle telematiche, mentre per i cinque anni di scuola superiore c’è sempre qualche dubbio. Valutiamo insieme tutte le ipotesi!

Il liceo migliore per fare il medico

Generalmente chi vuole fare il medico opta per un liceo Scientifico per l’approfondimento di materie come chimica, fisica e biologia, ma c’è anche chi sceglie quello Classico visto che si studiano le stesse materie anche se in modo meno analitico. Specifichiamo che non è prevista alcuna propedeuticità nella scelta della scuola superiore da frequentare, tuttavia questo tipo di indirizzi possono permettere agli iscritti di sviluppare una buona memoria e perciò acquisire un metodo di studio ideale per la carriera universitaria. In realtà, visto che il test d’ingresso per entrare nella facoltà di Medicina cambierà proprio quest’anno con meno domande di cultura generale e più domande tecniche, gli studenti potrebbero preferire proprio il liceo Scientifico, mentre in passato avrebbero potuto optare per qualsiasi altro tipo di liceo, anche Linguistico oppure Tecnico.

Più sarete bravi e veloci e più domande risolverete: per rispondere bene dovete ricordarvi di leggere con attenzione il quesito e tutte le opzioni di risposta. Per arrivare a quella corretta dovrete mettere in gioco le vostre conoscenze e usare in maniera corretta formule e dimostrazioni. Ricordate poi di ricontrollare sempre i calcoli e rileggere attentamente tutte le domande.