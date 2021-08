RICORSO TEST MEDICINA 2021: COME FARE

Se il prossimo 3 settembre avete intenzione di sostenere il test di Medicina 2021 dovete tenere in considerazione l’eventualità di non rientrare nella Graduatoria Test di Medicina 2021. Bisogna farsi un po’ di conti in tasca in anticipo e capire bene cosa fare nel caso si decida di fare ricorso al Tar. Quali sono le motivazioni? Quali i termini e le tempistiche? Quante le possibilità di vittoria? Cerchiamo di procedere con ordine per capire tutto nel caso dovesse servirvi. Una volta che avrete consultato le soluzioni del test, avrete visualizzato il vostro risultato e la graduatoria avrete la certezza assoluta di essere entrati oppure no. Scegliere di presentare ricorso è una via da sempre controversa che, però, di fatto, offre una possibilità in più a chi non supera il Test ingresso 2021 per la Facoltà di Medicina. D’altro canto ogni anno le polemiche di coloro che considerano il numero chiuso un’ingiustizia o, comunque, una pratica poco consona, non mancano e quindi per alcuni non è affatto sbagliato riuscire ad entrare senza aver totalizzato il punteggio minimo.

RICORSO TEST MEDICINA: I MOTIVI

Il test di medicina ogni anno genera un polverone di polemiche e ricorsi, per cui, chi non riesce a raggiungere il punteggio minimo utile ad essere ammesso in graduatoria, vincendo il ricorso potrà immatricolarsi alla Facoltà di Medicina a Chirurgia. I motivi “classici” (quelli che di anno in anno si sono consolidati!) per presentare il ricorso sono tanti, tutti collegati alle condizioni che dovrebbero garantire il corretto svolgimento della prova e alle modalità di svolgimento del test che dovrebbero premiare i più meritevoli. Ecco quelli che segnala Adnkronos:

disposizione non a norma delle postazioni

mancata schermatura delle aule

utilizzo di telefoni cellulari

errori nei quesiti somministrati

domande non inedite

mancato rispetto della segretezza dei test e dell’anonimato degli studenti

errori nella formazione e nella composizione delle Commissioni

TEST INGRESSO MEDICINA: LE IRREGOLARITÀ DA DENUNCIARE PER PRESENTARE IL RICORSO

Per presentare il ricorso occorre documentare alcune irregolarità che si sono verificate durante lo svolgimento della prova.

Per esempio, bastano un cellulare che squilla o un plico manomesso, come è successo anni fa: una qualsiasi situazione anomala può essere utilizzata come motivazione valida per vincere il ricorso al Tar.

TEST MEDICINA 2021, RICORSO: SCADENZA E TERMINI

Una delle cose fondamentali per presentare il ricorso al Tar contro il Test di Medicina è rispettare termini e scadenze.

La normativa prevede 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per il ricorso normale e 120 giorni per il ricorso straordinario.

Una volta che abbiamo in mano materiale sufficiente per presentare il ricorso, dobbiamo capire come fare. Il Tribunale Amministrativo Regionale, o TAR, si occupa di questa tipologia di sentenza, per cui, ricorrendo al TAR, è possibile ottenere la modifica, la revoca o l’annullamento degli atti amministrativi. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Ogni candidato può fare ricorso una sola volta, scegliendo una di queste 3 opzioni:

Ricorso collettivo Nazionale. Viene promosso dall’UDU e ha un costo di 10 euro che servono per le spese legali. Il ricorso è rivolto alle ingiustizie del numero chiuso facendo leva sulle irregolarità che avvengono durante lo svolgimento delle prove.

Ricorso collettivo locale. Viene promosso dalle associazioni studentesche locali, dunque le modalità di adesione e la cifra da versare variano. In questo caso vengono contestate le modalità di svolgimento del test in un dato ateneo e alla presenza di eventuali irregolarità.

Ricorso Individuale. Si contesta l'irregolarità di cui si è stati vittima singolarmente, ma in questo caso le spese legali sono più alte, in quanto occorre incaricare personalmente un legale che si occupi del ricorso e delle notifiche, che invierà al Miur, all'Università e al controinteressato. Successivamente il ricorso verrà depositato al TAR del Lazio, dove gli verrà assegnato un numero di registro utilizzato per tutta la durata del processo.

Viene promosso dalle associazioni studentesche locali, dunque le modalità di adesione e la cifra da versare variano. In questo caso vengono contestate le modalità di svolgimento del test in un dato ateneo e alla presenza di eventuali irregolarità. Ricorso Individuale. Si contesta l’irregolarità di cui si è stati vittima singolarmente, ma in questo caso le spese legali sono più alte, in quanto occorre incaricare personalmente un legale che si occupi del ricorso e delle notifiche, che invierà al Miur, all’Università e al controinteressato. Successivamente il ricorso verrà depositato al TAR del Lazio, dove gli verrà assegnato un numero di registro utilizzato per tutta la durata del processo.

